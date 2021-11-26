Monobank из-за снижения межбанковских комиссий уменьшает начисление процентов и кешбэка

Monobank в связи с тем, что платежные системы Visa и Mastercard с 26 ноября снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине до 1,2%, был вынужден снизить начисление процентов на текущие счета клиентов, а также уменьшить размер кешбэка.

Как сообщил в своем Telegram-канале сооснователь интернет-банка, действующего под лицензией Универсал Банка, Олег Гороховский, с 1 декабря в связи с этим произойдут изменения в его условиях, правилах и тарифах.

"Эту битву за клиентов мы проиграли. Завтра все наши клиенты получат такое сообщение. Мне очень жаль, что это происходит. И я искренне надеюсь, что от этого выиграет хоть кто-то, кроме крупных торговых сетей", — заявил Гороховский.

По его словам, начисление процентов на остаток личных средств на картах и по продукту банка станет 3% годовых в гривне. Кроме того, размер кешбэка от банка и начисление миль будут уменьшены на 25%.

"Изменение не коснется категорий кешбэка от наших партнеров. Новый размер начисляемых миль: monobank platinum — 11 миль за 1 000 грн в чеке; IRON — 15 миль за 1 000 грн в чеке", — сообщил бизнесмен.

Решение monobank не является неожиданным: Гороховский еще в мае предупреждал, что при таком сценарии необанк пойдет на такой шаг.

Напомним, что 17 мая НБУ подписал с Visa и Mastercard меморандум, предусматривавший, что платежные системы-подписанты должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж через две недели после получения разрешения Антимонопольного комитета до уровня не более 1,2%, с 1 июля 2022 года – до уровня не более 1%, а с 1 июля 2023 года – до уровня не более 0,9%.

АМКУ предоставил соответствующее решение 11 ноября. Соответственно, с 26 ноября нововведение начали применять Visa и Mastercard.

Изначально же дискуссия по этому вопросу возникла из законодательной инициативы об ограничении размера комиссии за эквайринг, который банки устанавливают для торговцев при приеме карт к оплате: в феврале был принят в первом чтении соответствующий законопроект №4364.

Полемику вокруг данного документа поднял соучредитель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин, который выступил за его принятие, считая установленные украинскими банками проценты слишком завышенными. По словам бизнесмена, его компания тратит меньше денег на аренду и обслуживание всех своих офисов, магазинов и складских помещений, чем отдает банкам за карточные расчеты.

В ответ же Гороховский раскритиковал такую позицию, подробно пояснив, что деньги, которые банки берут за проведение транзакций, в итоге идут на технологическое развитие и обеспечение доступности и бесплатности некоторых банковских услуг, в частности выпуска карт для украинцев, чего нельзя сказать о странах Европы.

При этом крупнейшие банки Украины, работающие в сфере эквайринга, выразили готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине.

Кроме того, 13 апреля Служба безопасности Украины заявила, что считает угрозой национальной безопасности завышенную банками комиссию за эквайринг. По мнению спецслужбы, существующие ставки интерчейндж приводят к тенизации экономики и мешают установлению в Украине кэшлесс-среды.

В итоге законопроект №4364 был принят Верховной Радой в целом 30 июня, а 29 июня закон подписал президент Владимир Зеленский.

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