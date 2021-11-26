Mastercard снизила ставки межбанковской комиссии в Украине

Компания Mastercard с 26 ноября вводит в действие новые уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Снижение ставок пройдет в несколько этапов. Первый — до уровня не более 1,2% — начинается 26 ноября 2021 года. Следующие снижения предельных ставок межбанковской комиссии состоятся в июле 2022 и 2023 годов.

Согласно утвержденному графику, следующие снижения ставок произойдут:

с 26.11.2021 – не более 1,20%;

с 01.07.2022 – не более 1,00%;

с 01.07.2023 – не более 0,90%.

"Новые размеры межбанковских ставок распространяются на безналичные операции по картам Mastercard в Украине в торгово-сервисной сети как в физических торговых точках, так и в электронной коммерции для физических лиц", — уточнили в Mastercard.

В компании напомнили, что в середине ноября этого года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Mastercard снизить ставки интерчейнджа в Украине. Такое разрешение получила и компания Visa International Service Association.

В АМКУ сообщили, что согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий проводятся в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку, который будет реализован компанией Mastercard Europe S.A., Visa International Service Association и Национальным банком Украины.

До принятия такого решения АМКУ изучал меморандум НБУ с Mastercard и Visa о снижении межбанковских комиссий.

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