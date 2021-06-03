При нынешней инфляции экономия 1% на интерчейндж не повлияет на потребителя — Галина Хейло

Президент Ассоциации платежных систем Галина Хейло считает, что при нынешних темпах роста цен в Украине экономия в сумме 1%, который идет на оплату межбанковских комиссий (интерчейндж), не повлияет на конечную цену товаров для потребителя.

Об этом она сказала на 5-м Международном открытом GR-форуме в Стамбуле, рассказывая об актуальном конфликте между украинскими ритейлерами и банками по вопросу необходимости снижения ставок комиссии, сообщают в ассоциации.

При этом Хейло уточнила, что получателями комиссии являются не только банки, которые выдают карточку. Кроме них долю от комиссии получают платежные системы Mastercard и Visa, которые проводят платежи, а также банки, которые устанавливают и обслуживают платежные терминалы.

"Ритейлеры выступили за снижение комиссии interchange. Свою позицию они аргументировали тем, что из-за этой комиссии Украина не может перейти на cashless-экономику, поскольку ритейлеры пытаются экономить 2%, которые снимаются как комиссия, а потому избегают использования терминалов. Второй аргумент ритейлеров заключается в том, что они смогут снизить цены для покупателей, если эта комиссия будет снижена. И третий аргумент ритейлеров — в 2015 году в Европе на законодательном уровне снизили комиссию interchange", — напомнила она.

В свою очередь президент ассоциации подытожила и контраргументы банковских учреждений, которые выступили против снижения соответствующей комиссии.

"Позиция банков следующая. Если мы говорим о международном опыте, то нужно в деталях проанализировать его. В странах Европы после снижения комиссии interchange ритейлеры за год сэкономили примерно 1,2 млрд евро. Но при этом 70% ритейлеров заявили, что сэкономленные деньги не пошли на снижение цены для потребителей, а были направлены на инновации. Ритейлеры получили дополнительные доходы, зато банки недополучили комиссию", — сказала Хейло.

В итоге, отметила она, банки пытались компенсировать потери и повысили стоимость на свои продукты: выпуск карточек стал платным, выросла комиссия на конвертации и другие услуги, и в итоге потребитель все равно пострадал.

"В то же время президент Ассоциации платежных систем заметила, что при нынешних темпах роста цен и инфляции в Украине экономия 1% в комиссии interchange не повлияет на конечную цену для потребителя", — говорится в сообщении.

По словам Хейло, сложившаяся ситуация показала важность того, чтобы регулирование платежных систем осуществлялось рыночным способом при обеспечении их живого диалога с властями, банками и бизнесом.

"Если бы в Украине был принят закон о лоббировании и осуществлялся полноценный диалог с властью, банки, ритейлеры, платежные системы смогли бы отстоять свои интересы и достичь более правильного компромисса", — резюмировала она.

По информации главы профильной ассоциации, всего на конец 2020 года в Украине насчитывалось 48 платежных систем и две системы, основанные Нацбанком Украины (СЭП и НПС "Простір"). В платежных системах задействованы 129 участников — 69 банков и 60 небанковских учреждений.

"Это огромный рынок. Если говорить о цифрах, то оборот сделок, которые проводят платежные системы в течение года, в 10,7 раза превышает ВВП Украины. Если же говорить о количестве сделок с помощью карточных систем, то их за год осуществляется примерно 6 млрд", — отметила Хейло.

Напомним, что 18 мая НБУ подписал с Visa и Mastercard меморандум, предусматривающий поэтапное снижение предельного размера ставок интерчейндж до уровня не выше 0,9% с июля 2023 года. При этом предусмотрено, что с июля уже текущего года они должны составлять в Украине не выше 1,2%.

Ранее же Антимонопольный комитет сообщил об открытии им дела в отношении двух крупнейших украинских банковских учреждений — ПриватБанка и Ощадбанка — из-за якобы завышенной ими комиссии за эквайринг.

13 апреля Служба безопасности Украины заявила, что считает угрозой национальной безопасности завышенную банками комиссию за эквайринг. По мнению спецслужбы, существующие ставки интерчейндж приводят к тенизации экономики и мешают установлению в Украине кэшлесс-среды.

При этом ранее крупнейшие банки Украины, работающие в сфере эквайринга, в том числе ПриватБанк и Ощадбанк, выразили готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине.

Напомним, что острую дискуссию по этой теме в марте вызвал законопроект №4364, которым предлагается законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг. Этот документ, принятый в первом чтении 18 февраля, изначально раскритиковали и в Нацбанке.