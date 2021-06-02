Доля безналичных операций в Украине достигла 60% — НБУ

За январь-март 2021 года сумма операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, составила 1,89 трлн грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма выросла на 18,3%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Указано, что доля безналичных операций по сумме составляла 61% от всех операций с карточками (в прошлом году — 54,6%).

В целом в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма безналичных операций выросла на 32% и достигла 664,3 млрд грн.

В свою очередь сумма операций по снятию наличных выросла на 2%, до 424,8 млрд грн.

Больше всего операций с использованием карточек по сумме приходилось на переводы с карты на карту — 42,1% (280 млрд грн), расчеты с использованием платежных терминалов 26,3% (175 млрд грн), операции в сети интернет — 25,4% (168 млрд грн).

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Напомним, доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год выросла на 5,2%, с 45,1% до 50,3%.

За 2020 год сумма безналичных операций достигла 55,8% от всех операций с карточками.

Как сообщалось, Национальный банк Украины подписал с международными платежными системами Visa и Mastercard меморандум, предусматривающий поэтапное снижение предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) до уровня не выше 0,9%.

Также известно, что в январе-марте 2021 года украинские банки получили 10,9 млрд грн чистой прибыли, что на 32% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, когда банковский сектор заработал более 16 млрд грн.