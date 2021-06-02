  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Доля безналичных операций в Украине достигла 60% — НБУ

Украинцы все меньше снимают деньги в банкоматах

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

За январь-март 2021 года сумма операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, составила 1,89 трлн грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма выросла на 18,3%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что доля безналичных операций по сумме составляла 61% от всех операций с карточками (в прошлом году — 54,6%).

В целом в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма безналичных операций выросла на 32% и достигла 664,3 млрд грн.

В свою очередь сумма операций по снятию наличных выросла на 2%, до 424,8 млрд грн.

Больше всего операций с использованием карточек по сумме приходилось на переводы с карты на карту — 42,1% (280 млрд грн), расчеты с использованием платежных терминалов 26,3% (175 млрд грн), операции в сети интернет — 25,4% (168 млрд грн).

Читайте также:
Украинцы продали банкам рекордный объем валюты в апреле

Напомним, доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год выросла на 5,2%, с 45,1% до 50,3%.

За 2020 год сумма безналичных операций достигла 55,8% от всех операций с карточками.

Как сообщалось, Национальный банк Украины подписал с международными платежными системами Visa и Mastercard меморандум, предусматривающий поэтапное снижение предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) до уровня не выше 0,9%.

Также известно, что в январе-марте 2021 года украинские банки получили 10,9 млрд грн чистой прибыли, что на 32% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, когда банковский сектор заработал более 16 млрд грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине хотят установить единый прожиточный минимум и привязать его к средней зарплате
В Украине хотят установить единый прожиточный минимум и привязать его к средней зарплате
40% украинцев не могут открыть свой бизнес из-за отсутствия начального капитала — опрос
40% украинцев не могут открыть свой бизнес из-за отсутствия начального капитала — опрос
Кабмин направит 800 млн грн на ремонт и строительство спортивных объектов
Кабмин направит 800 млн грн на ремонт и строительство спортивных объектов
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. От партии "Свобода" требуют исключить из своих рядов Игоря Мирошниченко

  2. "Кассир получает деньги и едет до блокпостов": о чем Медведчук говорил с боевиками ЛДНР

  3. ВОЗ одобрила вакцину против Covid-19 от Sinovac

  4. В Киеве показали ЗиЛ Щербицкого, Bentley Кеннеди и сотни других ретроавтомобилей (ФОТО)

  5. "Есть развитие": замглавы ОП Тимошенко отметил работу Терехова во главе Харькова

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...