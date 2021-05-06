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Валюта 1 час назад

Украинцы продали банкам рекордный объем валюты в апреле

Чистая продажа валюты в прошлом месяце составила $545,9 млн

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В апреле 2021 года население Украины продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $2,245 млрд (в эквиваленте) и купило на $1,699 млрд.

При этом чистая продажа валюты составила $545,9 млн, свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

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Таким образом, в апреле был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года.

Указано, что всего с начала 2021 года население продало валюты на $7,284 млрд и купило на $6,364 млрд. Чистая продажа составила $919,6 млн.

Согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на $19,241 млрд и купило на $18,004 млрд. Чистая продажа составила $1,237 млрд.

Как известно, безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года.

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С 2021 года НБУ начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

Как сообщалось, Нацбанк в течение марта 2021 года продал на межбанковском валютном рынке $50 млн. При этом он не покупал валюту на межбанке.

Ранее Верховная Рада отменила необходимость включать в декларации как расходы и сделки операции по обмену валют.

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