В Украине разрешили не вносить данные о покупке валюты в декларацию о доходах

Верховная Рада отменила необходимость включать в декларации как расходы и сделки операции по обмену валют.

"За" принятие соответствующего законопроекта №5173 "О внесении дополнений в закон "О предотвращении коррупции" во втором чтении проголосовало 270 народных депутатов.

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Принятый закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, хотя сами суммы сбережений и в дальнейшем декларируются.

Также законом вводится нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, ниже которого передача декларантом-чиновником в управление ценных бумаг акционерного общества — резидента Украины — не осуществляется.

Документом отменена необходимость включать в декларации как расходы и сделки операции по обмену валют. Такие операции также не требуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Теперь не будут включаться в декларации как объекты недвижимости помещения общественных приемных народного депутата, если они являются государственной коммунальной собственностью и находятся в аренде или на ином праве пользования.

Кроме того, из перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка и полная проверка декларации, исключены советники председателя Верховной Рады.

Как сообщалось, доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг будут учитываться при назначении субсидий.

Ранее Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №4651 об ужесточении ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников об имуществе и доходах вплоть до лишения свободы на два года.