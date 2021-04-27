Получение субсидии усложнили: нужно будет декларировать депозиты и покупку валюты

Министерство социальной политики подготовило изменения в формы Заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и Декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Теперь декларация дополнена нормами о банковских депозитах и покупке валюты, следует из документа, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Предполагается, что декларация будет дополнена следующими пунктами:

- информация о приобретении безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч грн в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии;

- сведения о наличии... денег на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума (сейчас прожиточный минимума 2270 грн).

Кроме того, нужно будет указывать автомобили, с даты выпуска которых прошло менее 5 лет (сейчас нужно указывать автомобиль старше 15 лет).

Также нужно будет указать информацию о расходах на сумму более 50 тысяч грн. Причем теперь этот пункт детализирован, в нем прописаны ценные бумаги, финансовые инструменты, виртуальные активы и тому подобное.

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Остается в силе пункт об уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 апреля ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Постановлением устанавливается, что: при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и прочее; ужесточаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобного.

Кроме того, прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.

Напомним, Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабмина об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом предусматривается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года.

К тому же, в Кабинете министров планируют создать в Украине государственную жилищно-коммунальную инспекцию.