Общество 40 минут назад

С мая в Украине ужесточают требования для получения субсидий

"Субсидия — это адресная социальная помощь тем, кто не может, а не тем, кто не хочет платить за коммуналку"

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С 1 мая в Украине будет происходить переназначение субсидий на оплату жилкомуслуг на следующий период, при этом условия для их получения будут ужесточены. Как напоминают в Министерстве социальной политики, 14 апреля было принято соответствующее постановление Кабинета министров.

В частности, заместитель министра Виталий Музыченко обратил внимание на то, что результаты верификации выплат жилищных субсидий показывают, что не все, кто получил субсидию, на самом деле нуждаются в такой поддержке от государства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Например, имеем ситуацию, когда лицо оформило субсидию и буквально через несколько недель почти на 1 млн грн покупает валюту. Субсидия — это адресная социальная помощь тем, кто не может, а не тем, кто не хочет платить за коммунальные услуги", — подчеркнул чиновник.

Читайте также:
Экономим с умом: как правильное газовое оборудование позволит уменьшить платежку

Власти называют принятые меры "усилением адресности субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств". Так, решено:
- пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и так далее;

- отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, по принятию решения о назначении субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

- ужесточить требования при назначении субсидий в части дорогих покупок, наличия банковских депозитов, покупки иностранной валюты, банковских металлов, пересечений границы и тому подобное.

Напомним, что в Кабинете министров планируют создать в Украине государственную жилищно-коммунальную инспекцию.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Новый меморандум с МВФ можно обсуждать уже сейчас — Марченко
Новый меморандум с МВФ можно обсуждать уже сейчас — Марченко
Военная риторика РФ наносит большой урон спросу на украинские облигации — Минфин
Военная риторика РФ наносит большой урон спросу на украинские облигации — Минфин
Великобритания рассмотрит возможность создания "бриткойна"
Великобритания рассмотрит возможность создания "бриткойна"
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Бюрократизация препятствует развитию инноваций и фундаментальной науки в Украине — Шимкив

  3. Сага о "Мотор Сичи". Почему старейший украинский флагман машиностроения увяз в геополитике

  4. В Украине почти год не работает ни один финстимул для декарбонизации промышленности, — СМИ

  5. Главное — свет и забота. Годовой оборот украинского рынка каннабиса превышает 1,3 млрд грн

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...