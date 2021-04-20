С мая в Украине ужесточают требования для получения субсидий

С 1 мая в Украине будет происходить переназначение субсидий на оплату жилкомуслуг на следующий период, при этом условия для их получения будут ужесточены. Как напоминают в Министерстве социальной политики, 14 апреля было принято соответствующее постановление Кабинета министров.

В частности, заместитель министра Виталий Музыченко обратил внимание на то, что результаты верификации выплат жилищных субсидий показывают, что не все, кто получил субсидию, на самом деле нуждаются в такой поддержке от государства.

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"Например, имеем ситуацию, когда лицо оформило субсидию и буквально через несколько недель почти на 1 млн грн покупает валюту. Субсидия — это адресная социальная помощь тем, кто не может, а не тем, кто не хочет платить за коммунальные услуги", — подчеркнул чиновник.

Власти называют принятые меры "усилением адресности субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств". Так, решено:

- пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и так далее;

- отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, по принятию решения о назначении субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

- ужесточить требования при назначении субсидий в части дорогих покупок, наличия банковских депозитов, покупки иностранной валюты, банковских металлов, пересечений границы и тому подобное.

Напомним, что в Кабинете министров планируют создать в Украине государственную жилищно-коммунальную инспекцию.