Экономим с умом: как правильное газовое оборудование позволит уменьшить платежку

Рынок газа для бытовых потребителей, который стартовал в Украине в 2020 году, спустя год привел к двум последствиям. Во-первых, населению достаточно сложно следить за ежемесячными изменениями цены на зарубежных хабах, из-за чего появилась идея годового газового продукта. Во-вторых, цена на голубое топливо, как бы ни обещали обратное, выросла до того уровня, который заставил правительство ограничивать ее в отопительный сезон на уровне 6,99 грн за кубометр. Теперь отопительный сезон закончился, ограничения сняты и дальше регулировать цену будет рынок.

Все это заставляет потребителей задуматься об экономии и энергоэффективности. Все чаще возникает мысль "меньше потребляешь — меньше платишь". Корреспондент Delo.ua вместе со специалистами "Региональной газовой компании", которая предоставляет сервис операторам газораспределительных сетей, разбирался, насколько уменьшает потребление использование современного энергоэффективного газового оборудования и выяснил, как правильно и законно провести реконструкцию таких приборов, чтобы перейти к разумному потреблению энергоресурсов.

Зачем нужна газовая реконструкция

Газом для отопления в Украине, согласно официальным данным, которые приводит, в том числе, и сайт президента, пользуются более 6 миллионов домохозяйств. Это и частные дома, и многоквартирные, жители которые перешли на индивидуальное отопление.

В большинстве случаев газификация проводилась давно, поэтому оборудование — котлы и колонки — устарело и морально, и физически. До сих пор есть квартиры, в которых стоят древние грохочущие советские колонки, которые не только много потребляют, но и достаточно опасны для своих владельцев. Это — первая причина сделать реконструкцию: поставить нормальное безопасное оборудование.

"Если взять экскурс в историю, то были колонки малой мощности вообще бездымоходные. Они брали из помещения, а продукты сгорания выбрасывали в помещение. И люди банально травились этими продуктами сгорания, потому что зимой холодно, всю вентиляцию заклеивали, чтобы было тепло. Естественно газовому оборудованию не хватает воздуха для правильного сжигания газа, и вот эти все моменты происходят при обратной тяге. Угарный газ без запаха, без вкуса. Люди просто вдыхают. Он по весу одинаковый с воздухом. Распространяется равномерно по помещению", — говорит Сергей Белоус, начальник управления "РГК-Сервис".

Но даже если вы регулярно проводите технический осмотр (а его нужно делать раз в год с привлечением специалистов из газораспределительной компании), старое оборудование создавалось в те времена, когда энергоресурс стоил дешевле. Поэтому сэкономить кубы с ним не получится. Так что вот вторая причина: желание платить меньше.

"Поменял котел год назад. Со старым потребляли на 60 квадратных метров до 400 кубометров газа в месяц. Поставили новый, стали смотреть на потребление. В отопительный период без морозов берет 120 кубов, в холодные, когда докручивали тепло, 150 кубов. С нынешними ценами на газ получается серьезная экономия", — рассказывает житель Сум Евгений. В целом, как показывает статистика, коэффициент полезного действия газового оборудования — котла или колонки — может упасть на 40% за пять лет.

Есть и третья причина для проведения реконструкции. Актуальна для многоквартирных домов. Во многих регионах Украины, местные органы самоуправления посчитали, что содержать полноценное предприятие теплокоммунэнерго достаточно дорого. Так как центральное отопление себя не окупает, потери теплоносителя достаточно высокие, а уровень оплат не всегда соответствует ожиданиям.

В результате заботу об отоплении и горячей воде возложили на самих жильцов. Такое, например, происходит сразу в четырех городах Хмельницкой области: Славута, Староконстантинов, Дунаевцы, Волочийск, где тарифы на тепло в два раза выше, чем индивидуальное использование газа. По тому же пути движется Ивано-Франковск, власти которого в течение трех лет планируют полностью отказаться от центрального отопления. В таком случае, логично рассмотреть вариант автономного газового отопления.

Четвертая причина — вы делаете ремонт и котел, колонка, плита, счетчик не вписываются в дизайнерский замысел. Зато в соседнем помещении для них самое место.

Суммируем. Реконструкция оборудования проводится, если необходимо изменить место расположения газового счетчика, котла, колонки, заменить оборудование, внести изменения в саму сеть. В случае же, если вам нужно увеличить мощность подключения или установить дополнительное оборудование — то это будет считаться новым подключением. Этот комплекс работ, который может включать демонтаж старого газопровода и монтаж нового; установку дополнительного или более мощного оборудования.

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Как провести реконструкцию

Само собой разумеется, что проводить реконструкцию газового оборудования собственными силами незаконно и опасно. Природный газ летучий и легко воспламеняется, поэтому все работы с газовым оборудованием должны проводить исключительно специалисты.

Есть два варианта, как можно выполнить реконструкцию. Первый — вы возглавите этот процесс самостоятельно, потратив немало времени и денег.

Для этого необходимо заказать у оператора газораспределительных сетей технические условия. Затем найти проектантов. После этого согласовать готовый проект у газораспределительной компании на соответствие техническим условиям (может увеличится мощность потребления или потребуется реконструкция узла учета).

С согласованным проектом вы ищете подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы. Перед началом этих работ необходимо обратиться к оператору ГРС, чтобы он отключил газ.

По окончанию работ новое оборудование вводится в эксплуатацию — и нужно снова обратиться к оператору ГРС, чтобы его специалисты восстановили газоснабжение.

Здесь следует проявить осторожность и тщательно проверить у всех подрядчиков документы и лицензии, которые дают им право законно проводить работы. Ну и, традиционно, проконтролировать все работы — люди, которые хоть раз в жизни делали ремонт, понимают, о чем речь.

Второй вариант — заказать реконструкцию непосредственно у оператора газораспределительной сети. Для этого необходимо обратиться в единое клиентское пространство 104.ua, написать заявление, предоставить пакет документов — и все.

Работы выполнит квалифицированный и аттестованный персонал с опытом: специалисты газораспределительных компаний постоянно проводят реконструкции, ремонты и присоединения. Контролировать все будет персональный менеджер клиентского пространства. И самое важное: вам не нужно ехать куда-то, чтобы заказать подобную услугу. Достаточно обратиться в ближайшее 104.ua Клиентское пространство. Таким образом, находясь, скажем, в Киеве, можно запросто заказать реконструкцию в Винницкой области.

Чтобы заказать реконструкцию у газораспределительной компании, физлицу нужны: паспорт; ИНН; документы, подтверждающие право собственности на объект реконструкции; технический паспорт на дом или квартиру

Как подобрать правильное газовое оборудование

В первую очередь, газовое оборудование должно быть сертифицированным. Это значит, что котел проверен, прошел все испытания и будет работать надежно. Найти такое оборудование можно на 104.ua маркет. Если с этим проблем нет, давайте разбираться в более тонких материях.

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Газовые котлы делятся на два основных типа: одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные, как понятно из названия, содержат один отопительный контур, который греет теплоноситель и подает его в трубы и батареи. Двухконтурные состоят из двух независимых контуров, один из которых греет батареи, второй — воду.

"Если у вас была газовая колонка в квартире, лучше заменить ее на двухконтурный котел, чем оставлять колонку и ставить еще один котел — это позволит сэкономить место и средства на отопление и горячую воду, — советует Сергей Белоус. — Так вы сможете контролировать теплопотери, например, сегодня солнечная погода и можно выключить отопление или прикрутить. Одноконтурные котлы более выгодны для коттеджного строительства, больших частных домов. Особенно если точек водоразбора больше двух, и они разнесены на большое расстояние. Тогда горячее водоснабжение уже выполняется благодаря бойлеру косвенного нагрева: система отопления нагревает воду в этом бойлере по змеевику".

Следует обратить внимание на материал, из которого сделан контур. Это медь, сталь или чугун. Медные теплообменники не подвергаются коррозии и требуют меньше топлива для нагрева. Но они же являются более дорогими, ими чаще всего комплектуются импортные котлы.

Стальные теплообменники — самый распространенный вариант. Очень долговечные, но имеют ряд недостатков. Первый — коррозия, которая может проявляться внутри и снаружи теплообменника. Второй — большая масса, поэтому для его прогрева нужно больше газа. К тому же, производители увеличивают объем внутренних полостей и толщину стенок теплообменников, что сказывается на их энергоэффективности.

Также стоит задуматься над тем, какой котел брать — обычный конвекционный или более продвинутый конденсационный.

Главное отличие конденсационного котла от обычного — в наличии дополнительного теплообменника, который позволяет использовать излишки тепла, для подогрева входящего потока воды. В результате получается экономия газа до 30%, низкие выбросы и, при этом, маленькие габариты оборудования.

Впрочем, есть и проблемы. Да, такой котел окупится быстрее — но он и стоит дороже. К тому же, монтировать его немного сложнее. Впрочем, европейский опыт показывает: за конденсационными котлами будущее. В ЕС уже запрещены обычные котлы — из-за их неэкономичности.

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И, пожалуй, самое главное: сервис.

"Для нового оборудование существенное значение имеет периодичность обслуживания в первые 5 лет эксплуатации. При соблюдении требований производителя — обслуживании оборудования раз в год — потеря КПД минимальна. Если обслуживание не происходит, КПД может упасть вполовину. — предупреждает Сергей Белоус. — К примеру, сопла горелки часто забиваются пылью, что приводит к неправильному смешению газа и воздуха. Поэтому коптит горелка, забивается, и может даже сгореть теплообменник".

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua





