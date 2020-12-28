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Олег Никоноров, СЕО Региональной газовой компании о технологической трансформации отрасли

Компания РГК создана 10 лет назад и за это время достигла немалых успехов, став провайдером сервисных услуг в газораспределительной сфере. В ближайшие годы компанию ждет очередной виток трансформации

Олег Никоноров, директор Региональной газовой компании Олег Никоноров, директор Региональной газовой компании
Олег Никоноров, директор Региональной газовой компании

Директор РГК Олег Никоноров делится своим видением будущего компании и отрасли.

Что послужило толчком для создания РГК? Что изменилось в газораспределительной сфере Украины с появлением компании?

Кратко и по делу в Telegram

В 2010 году газораспределительный сектор Украины немногим отличался от того, каким он был еще во времена СССР. Поэтому при создании РГК основной задачей была консолидация усилий по развитию газораспределительной сферы — привнесению новых технологий, внедрению функциональных и удобных сервисов для клиентов.

Вначале была отстроена современная корпоративная инфраструктура, подразумевающая повышение уровня цифровизации бизнес-процессов в компании и переход на комплексные учетные системы. А второй этап становления РГК — непосредственно разработка, тестирование и запуск комплекса клиентских сервисов. Благодаря этому газораспределительная сфера Украины претерпела ключевое изменение: в отрасли появилось само понятие сервиса.

Что компания РГК вкладывает в понятие сервиса?

Лучшая сервисная компания — та, коммуникация с которой проходит легко и незаметно. Наши приоритеты в построении качественного сервиса — новаторство и клиентоориентированность. Именно им мы следуем в своей работе, предлагая нашим клиентам, а это 8 млн абонентов, многофункциональные и удобные онлайн-сервисы. В первую очередь это платформа 104.ua, где можно передать показания счетчика, произвести оплату, выполнить другие операции со своим лицевым счетом. В первый год работы платформы количество онлайн-клиентов достигло 1 млн, а сейчас их уже 3,5 млн.

Также мы запустили мобильное приложение и чат-боты в Viber и Telegram. Таким образом, РГК выстраивает сервис по принципу омниканальности, когда вне зависимости от выбранного канала коммуникации клиент получает идентичное обслуживание.

Какие из онлайн-сервисов компании наиболее популярны у клиентов? Какие инновации ждут их в будущем?

Лидирует веб-платформа 104.ua, а следом идут мобильное приложение и чат-боты. При этом многие клиенты по-прежнему обращаются в кол-центр. И в этом уникальность ситуации в газораспределительной сфере Украины. Наши клиенты представляют разные поколения: люди старшего поколения предпочитают офлайн-обслуживание, молодежь — онлайн, а посредине находятся те, кто в силу предубеждений или привычек не сделал окончательный выбор. Наша задача — удовлетворить каждого.

Двигаясь параллельными курсами, мы планомерно приводили офлайн- и онлайн-сервис к единому стандарту клиентского обслуживания. В этом году компания смогла технологически объединить возможности и преимущества каждого канала и теперь готова предоставить одинаково качественный сервис в онлайне и офлайне. Недавно стартовала новая версия веб-платформы 104.ua, в начале весны 2021 года клиентов ждет обновленное мобильное приложение.

Как развивается проект инновационных центров обслуживания Smart Store?

Первый Smart Store уже открылся в Киеве на Крещатике. По концепции он во многом отличается от наших традиционных центров облуживания клиентов. Smart Store — это клиентское пространство нового типа, где происходит слияние преимуществ офлайн- и онлайн-обслуживания. Здесь нет столов, за которыми традиционно сидят менеджеры. Клиента с порога встречает менеджер с планшетом, готовый выдать максимум информации по любому запросу и обучить клиента пользованию нашими онлайн-сервисами. Здесь намного шире список доступных услуг. Например, возможность выполнения операций со своим лицевым счетом без территориальной привязки. В дальнейшем Smart Store будут появляться на базе существующих центров обслуживания клиентов. Их сеть сейчас превышает 125 отделений. Вначале это произойдет в городах-миллионниках, и первый на очереди Днепр.

РГК сейчас первая украинская энергокомпания, тестирующая и исследующая энергию будущего — чистый водород. Почему вы считаете это направление актуальным и когда может наступить эра водорода в Украине?

Говоря о водороде как о синтетическом газе, мы не можем игнорировать глобальные тренды. Европа стоит на пороге технологической революции в энергетике: в этом году 45% выработанной там энергии принесут возобновляемые источники. Специфика зеленой энергии в том, что ее выработка не совпадает с кривой потребления, а значит, встает вопрос аккумуляции энергии. Среди нескольких существующих способов выделяется концепция power to gas, когда выработанная энергия используется для производства водорода, экологически чистого топлива. Украина имеет избыток электроэнергии и может использовать ее для производства водорода, который затем будет экспортироваться в Европу. Потенциальные возможности Украины по производству водорода в эквиваленте газа — 30 млрд куб. м в год.

Однако с технологической точки зрения транспортировка водорода все еще имеет ряд открытых вопросов, поэтому мы первыми среди энергетических компаний Украины начали исследования влияния водорода на систему газораспределения. Через два-три года таких исследований и испытаний собираемся представить план, который позволит нам сделать нынешнюю инфраструктуру hydrogen ready готовой к транспортировке водорода. Отдельная область наших исследований — использование водорода потребителями. Какой должна быть безопасная концентрация водорода в смеси с метаном, каково влияние водорода на бытовые приборы — эти и другие практические аспекты прорабатываем в партнерстве с ведущими научными учреждениями Украины.

Какие трансформации ожидают украинскую систему газораспределения, мощность которой сегодня избыточна?

Существующая в Украине система газораспределения построена во времена СССР и рассчитана на использование 100 млрд куб. м газа ежегодно. Сегодняшнее потребление — 25 млрд куб. м. Поэтому систему ждет серьезный редизайн.

Очень важно, чтобы Украина как можно скорее перешла на европейский принцип расчетов за потребленную энергию, когда потребитель оплачивает приведенную единицу энергии 1 кВт·ч, и неважно, какое топливо — газ, водород, биогаз — было источником ее выработки. Такая методология позволит нашей стране стать полноценным участником европейского энергетического рынка.

Какова роль и миссия компании РГК на пути присое­динения Украины к Европейскому энергетическому сообществу?

Компания стремится не только следовать актуальным в Европе трендам энергетики, а и бизнес выстраивает по европейскому принципу. Это позволяет нам постоянно повышать стандарты клиентского обслуживания и внедрять в энергетическом секторе инновационные и комплексные решения.

Кроме того, РГК входит в европейскую техническую ассоциацию газовой промышленности MARCOGAZ, которая разрабатывает нормативы безопасности в отрасли. Благодаря этому мы сможем выйти на те же проекты и разработки, которые сейчас внедряются в Европе.

Оглядываясь назад, как вы оцениваете преобразования, которые пережила компания РГК за 10 лет существования?

С момента создания компании РГК мы не отступали от изначально задекларированных стратегических планов. И хотя в силу объективных причин не все задуманное удалось реализовать так быстро, как бы нам хотелось, компания продолжает выстраивать качественный сервис в газораспределительной сфере и стремится выйти на европейский уровень по качеству обслуживания клиентов и отлаженности бизнес-процессов.

Давайте попытаемся заглянуть в будущее. Какими вы видите компанию РГК и всю отрасль через 10 лет?

В следующие 10 лет в газовой отрасли перед странами встанет очень серьезный вызов — декарбонизация и переход на чистую энергию, где особая роль будет отводиться тому же водороду. Украина не станет исключением, хотя нам в отличие от Европы придется за короткое время сразу преодолеть несколько этапов развития.

Для РГК как для газораспределительной компании на первом месте по-прежнему будут стоять стабильность и безопасность транспортировки газа, вне зависимости от того, будет ли это метан, его смесь с водородом или чистый водород. Компанию ждет ускорение цифровизации, внедрение множества смарт-решений, а на уровне клиентского сервиса — объединение продуктов и сервисов в единое предложение.

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