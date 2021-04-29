Прибыль украинских банков в I квартале сократилась на треть

В январе-марте 2021 года украинские банки получили 10,9 млрд грн чистой прибыли. Как отмечает Национальный банк Украины, это на 32% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда банковский сектор заработал более 16 млрд грн, но при этом впятеро больше, чем в предыдущем квартале, когда чистый финансовый результат банков составил 2,1 грн.

"Основным фактором, сдерживавшим рост доходности сектора в I квартале, были изменения справедливой стоимости ценных бумаг. Совокупный результат от операций купли-продажи и переоценки был "минус" 5,1 млрд грн по сравнению с положительным результатом в 7,7 млрд грн в I квартале 2020 года", — отмечает регулятор.

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В то же время объемы сформированных банками резервов под ожидаемые убытки в январе-марте уменьшились на 58,3% до 2 млрд грн: в аналогичный период 2020 года банки резервы на 4,7 млрд грн.

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В свою очередь, постепенное восстановление спроса на банковские услуги при продолжающемся снижении стоимости фондирования положительно сказалось на процентных доходах банков.

Чистый процентный доход в годовом измерении в январе-марте вырос на 21,9% по сравнению с прошлогодним ростом на 6,8%. Рост безналичных операций позволил увеличить чистый комиссионный доход в этом периоде на 15,1%, причем за аналогичный период 2020 года он вырос на 7,9% к такому же периоду предыдущего.

"Объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков. По состоянию на 1 апреля из 73 платежеспособных банков 66 банков были прибыльными, убытки получили лишь 7 банков на общую сумму 0,1 млрд грн", — сообщает НБУ.

При этом прибыль банковского сектора стала менее концентрированной: пять самых прибыльных банков сформировали лишь 57% общей прибыли по сравнению с 83% по итогам 2020 года.

Напомним, что прибыль крупнейшего банка — ПриватБанка — в январе-марте упала вчетверо до 2,4 млрд грн.