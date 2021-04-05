Украинские страховщики в 2020 году показали рекордную прибыль

По результатам 2020 года украинские страховые компании продемонстрировали рекордную прибыль в размере 2,2 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Отмечается, что в IV квартале активы страховщиков возобновили рост после сокращения во II и III кварталах. Валовые страховые премии также выросли в течение квартала. Уровень выплат составляет 35% для рискового страхования и 13% для страхования жизни: в течение года он был почти неизменным.

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Рентабельность активов данного сегмента рынка составляет 3,4%, что является лучшим показателем среди всех небанковских финучреждений.

НБУ отмечает, что количество страховых компаний-нарушителей требований регулятора к платежеспособности остается существенной, но в то же время несколько страховщиков исправили нарушения. По состоянию на 1 января 2021 года 46 страховщиков-лицензиатов не выполняли в полной мере требования к платежеспособности и достаточности капитала.

В свою очередь, наименьший по размеру сегмент небанковского рынка — кредитные союзы — оказался уязвимым к кризисным явлениям в 2020 году. Снижение платежеспособности заемщиков и законодательный запрет на начисление штрафов за несвоевременное обслуживание займов привели к ухудшению качества их кредитного портфеля.

Доля просроченных более чем на 90 дней кредитов за год выросла более чем в два раза, отчисления в резервы под кредитные убытки существенно увеличились в конце года. Активы данного сегмента за IV квартал сократились на 11%.

Значительные потери кредитных союзов от формирования резервов, низкая эффективность операционной деятельности, высокая стоимость депозитов и снижение ставки по кредитам вызвали заметное сокращение собственного капитала. В результате девять учреждений не выполняют минимальные регуляторные требования к платежеспособности.

В структуре пассивов кредитных союзов постепенно снижается доля дополнительных паевых взносов, перераспределяясь в пользу депозитов с более прогнозируемым для членов кредитных союзов доходом.

Также регулятор отмечает, что кредитный портфель кредитных союзов растет медленно, им все труднее конкурировать с другими кредиторами из-за меньшего перечня сопутствующих услуг и слабого развития онлайн-операций.

Кроме того, в Нацбанке определили, что активы финансовых компаний, несмотря на уменьшение в IV квартале, по результатам 2020 года все же увеличились на 12%.

В частности, в IV квартале росло кредитование. Факторинговые операции, преимущественно связанные с покупкой проблемной задолженности, также стремительно росли и по объемам почти сравнялись с кредитованием. Объем операций финансового лизинга в IV квартале вырос на 44% по сравнению с предыдущим кварталом. Объем доходов финансовых компаний в 2020 году оказался выше, чем годом ранее.

В IV квартале 2020 году объем нового кредитования ломбардами соответствовал показателю прошлого года. При этом структура предоставленных кредитов по видам залога и коэффициент покрытия кредитов залогом течение года оставались неизменными. По результатам прошлого года этот сегмент продемонстрировал прибыль на уровне 2019 года.

В целом, делают вывод в Нацбанке, по итогам 2020 года небанковские финансовые учреждения, несмотря на коронакризис, нарастили объемы операций.

"Дальнейшее гармоничное развитие сектора обеспечит ожидаемое в 2021 году принятие новых законов по регулированию небанковского финансового рынка. В частности, будут урегулированы вопрос прозрачной структуры собственности, платежеспособности, надлежащего управления рисками, защиты прав потребителей", — анонсируют в НБУ.

Напомним при этом, что накануне регулятор приостановил из-за нарушений с предоставлением отчетности все лицензии семи страховым компаниям, из которых три также не выполняли критерии достаточности капитала.