АМКУ решил изучить меморандум НБУ с Mastercard и Visa о снижении межбанковских комиссий

Антимонопольный комитет 19 июля открыл дело о предоставлении разрешения компаниям Mastercard Еurope S.A. (Бельгия) и Visa International Service Association (США) на согласованные действия в виде уменьшения размера внутригосударственных межбанковских комиссий. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Как формулируют в комитете, речь идет об уменьшении комиссий, определяемых платежной организацией платежной системы по соответствующим потребительским платежным учетным реквизитам, уплачиваемым эквайром в пользу эмитента, которое будет реализовано в форме меморандума о содействии конкурентному платежному рынку в Украине между Mastercard, Visa и Национальным банком Украины.

Напомним, данный меморандум был подписан два месяца назад — 18 мая, при этом уже тогда сообщалось, что Mastercard и Visa обратились в АМКУ за разрешением.

После его получения эти платежные системы начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж в Украине, в частности, с июля 2021 года комиссии должны будут составлять не более 1,2%, с июля 2022 года — не более 1%, а с июля 2023 года — не более 0,9%.

Напомним, что в апреле АМКУ сообщил об открытии им дела в отношении двух крупнейших украинских банковских учреждений — ПриватБанка и Ощадбанка — из-за якобы завышенной ими комиссии за эквайринг.

13 апреля Служба безопасности Украины заявила, что считает угрозой национальной безопасности завышенную банками комиссию за эквайринг. По мнению спецслужбы, существующие ставки интерчейндж приводят к тенизации экономики и мешают установлению в Украине кэшлесс-среды.

При этом ранее крупнейшие банки Украины, работающие в сфере эквайринга, в том числе ПриватБанк и Ощадбанк, выразили готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине.

Напомним, что острую дискуссию по этой теме в марте вызвал законопроект №4364, которым предусматривалось законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг. Этот документ, принятый в первом чтении 18 февраля, изначально раскритиковали и в Нацбанке. 30 июня он все же был принят в целом и 12 июля подписан председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, однако до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.