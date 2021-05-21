Ставка еквайрингу буде знижуватися у банках по-різному– президент АУБ

Рішення, де НБУ став медіатором між платіжними системами Visa та Mastercard і ключовими гравцями, і домовленість про визначене поступове зниження ставки інтерчейндж до рівня 0,9%, назвав найкращим із усіх можливих у коментарі Delo.ua президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.

"Я думаю, що це рішення на даний момент є найкращим, коли не держава щось встановлює, як, наприклад, по АЗС диктує умови і встановлює обмеження щодо граничних цін, а держава виступає медіатором переговорів. Державне втручання у регулювання цін завжди має негативні наслідки а-ля Радянський Союз чи Венесуела. Ринок для того і є. От можемо подивитися, якими були українські заправки до вільного ринку цін — це були заправки надзвичайно жахливої якості. Коли появилися вільні ціни, можливість гравцям встановлювати свої ціни, тоді ми побачили розквіт величезних гравців і якість надання послуг. Така сама історія по інтерчейнджу", — зазначив він.

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Із зниженням ставки інтерчейндж Андрій Дубас прогнозує зниження еквайрингової комісії. "Якщо буде поступове зниження ставки інтерчейндж, то так само буде знижуватися відповідно ставка еквайрингу. Пропорційно. В залежності від банку, в залежності від того, наскільки банк задіяний у платіжній системі того чи іншого бізнесу", — каже президент АУБ.

Разом з тим сказати, до якої межі ставка еквайрингу може упасти, Андрій Дубас не може. "Тут важко сказати, бо якщо, наприклад, взяти невеликий банк, в якого платіжна мережа невелика, — це одна історія. Взяти, наприклад, великий банк із топ десятки, який працює зі споживчим кредитуванням, має мільйони карток, — то це зовсім інша цифра. Я думаю, що це вже ринок буде визначати відповідно до зниження ставок, які пропонують платіжні системи", — зазначає він.

Нагадаємо, раніше у коментарі Delo.ua керівник Дирекції бізнес-клієнтів "ПриватБанку" Євгеній Заіграєв зазначав, що рівень зниження еквайрингової комісії залежатиме від банку еквайра, його витрат на утримання еквайрингової мережі, а також конкретного торговця і обсягу його продаж. На його думку, додатковий вплив на зниження вартості надасть й висока конкуренція на ринку еквайрингу, що дозволить клієнтам обирати для себе найкращий варіант співпраці.

Заяви деяких банкірів, що зниження ставки інтерчейндж може негативно відбитися на споживачах банківських послуг, президент АУБ певною мірою спростовує. "Кешбеки могли би відмінитися, якщо би держава встановила обмеження по ставці, якщо би держава тим законопроектом, який розглядався у Верховній Раді, встановила би граничну межу, то тоді ми би мали проблеми. Але якщо це домовились гравці ринку про поступове зниження протягом трьох років, то тоді це ситуація, яка допомагає планувати і поступово доходити до комісій по цих послугах, які пропонує ринок", — говорить Андрій Дубас.

Зазначимо, еквайринг — це процес, в якому задіяні банк-еквайєр, банк-емітент і платіжні системи. Банк-еквайєр встановлює на тій чи іншій торговій точці свій термінал для оплати. Щоб провести оплату через цей термінал карткою іншого банку, банк-еквайєр через платіжну систему запитує на це дозвіл банка-емітента, який випустив карту. Із отриманих від торговців комісійних банк-еквайєр платить так званий інтерчейндж банку-емітенту і платіжній системі.