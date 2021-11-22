monobank запустил зарплатный проект для предприятий

Виртуальный monobank начал оказывать услугу получения заработной платы на свои карты. Об этом сообщает пресс-служба Universal Bank.

"Теперь можно выплачивать заработную плату на карту monobank, используя новую услугу "Выплата зарплаты по реестру", — говорится в сообщении. Для этого предприятие должно открыть транзитный счет и пополнить его суммой, которая будет выплачиваться сотрудникам в качестве зарплаты.

Реестр загружается в бухгалтерский кабинет. После этого monobank выплачивает с транзитного счета суммы на карточки сотрудников по реестру.

Из преимуществ отмечается то, что услуга бесплатная, а подключиться к ней можно удаленно. Компании не нужно будет собирать много документов.

Уставной капитал Универсал Банка, на базе которого работает виртуальный monobank, в ближайшем будущем увеличится на 1 млрд грн, заявил собственник финансового учреждения, бизнесмен Сергей Тигипко. Процесс увеличения капитала находится на завершающей стадии.

Ранее интернет-банк monobank приостановил оформление кредитов наличными деньгами, а также ограничил переводы в рассрочку без предупреждения клиентов. В самом банке назвали такие ограничения временными.

Онлайн-банк monobank также готов эмитировать карточки, номинированные в биткоинах, в случае одобрения со стороны Национального банка Украины. Сооснователь необанка Олег Гороховский заявил, что карта в биткоинах готова и уже три месяца ждет одобрения НБУ. Но при этом провалилась идея об интеграции с американской площадкой по торговле ценными бумагами Interactive Brokers.

Напомним также, что ранее финтех-компания Revolut, которая считается конкурентом monobank, зарегистрировала в Украине официальное юридическое лицо. Revolut разработала «банк без отделений»: все операции с картами проходят в приложении на смартфоне.

Этот сервис быстро стал популярным в разных странах. Одно из основных преимуществ Revolut — отсутствие комиссии при обмене валют, так как каждый пользователь получает мультивалютную дебетовую карту.