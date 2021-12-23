В monobank рассказали, когда у них появятся банкоматы, и задумались о создании маркетплейса

Совладелец monobank Олег Гороховский планирует, что уже в первом квартале 2022 года у бренда будут собственные банкоматы. Об этом он заявил в интервью НВ.

"Мы уже привезли пилотную партию и заключили контракт на банкоматы. Сейчас мы пилим софт для них, и в первом квартале, я думаю, появятся и банкоматы monobank", - сказал Гороховский.

Он пояснил, с какой целью было решено освоить это направление.

«В Универсал Банке практически нет отделений, работающих с большими суммами. Точнее, все отделения Универсала работают с большими суммами, но у него практически нет отделений (у нас же банк без отделений). А у нас достаточно много вкладчиков, и у вкладчиков есть большие суммы. Это удобно для крупных вкладчиков и выдачи больших сумм вкладов. Особенно для внесения больших сумм», — сказал бизнесмен.

Он отметил, что исследования платежных систем показали: чем больше плотность банкоматов, тем выше уровень кэшлеса.

«Мы показываем, что банкоматы monobank есть, можно в любой момент снять деньги или внести. Для нас это не очень большая проблема, у нас есть невероятный уровень кэшлеса для наших клиентов, он превышает 90%. Это процентов на 30 выше, чем у следующего игрока», – пояснил Гороховский.

Сначала банкоматы будут установлены Киеве, так как больше трети клиентов monobank – жители столицы.

В monobank задумались также о создании своего маркетплейса.

"Мы начали развивать это направление и хотим сделать эквайринг настолько дешевым, чтобы этот вопрос уже больше не стоял. Понимая, что эквайринг — это доступ к клиентам и их чеку, мы хотим, чтобы эквайринг рано или поздно привел к тому, что мы или маркетплейс сделаем на его основе, или сделаем правильное кредитование. У нас будет BNPL — сервис buynow, paylatter — когда ты можешь просто оплатить покупку, а деньги с тебя спишутся на 30-й день. Как в Klarna, очень популярном сейчас стартапе, который стоит $45 млрд", — заявил Гороховский.

Он отметил, что monobank сделал предварительный заказ на эквайринг и собрал 6 тысяч заявок.

"Мы начали постепенно выходить из предварительного заказа и отдавать этот эквайринг клиентам. Сегодня это уже более 1 300 клиентов, пользующихся нашим продуктом. Мы подключаем и к наземному эквайрингу, и к интернет-эквайрингу, а в декабре начали достаточно активно заключать договоры на BNPL – уже около 100 договоров заключено», – сказал он.

Гороховский подчеркнул, что сейчас очень сложно "конвертировать" клиента.

"Клиенты — это не чемоданы, ты не можешь перенести их из одной комнаты в другую", — сказал совладелец monobank.

"К чему все идет? Все услуги коммодитизируются. Особенно те услуги, в которых достаточно неплохая маржинальность. Когда-то был условно только Uber, а теперь уже Uber, Bolt, Gett и прочие. Все пестрит приложениями такси, и клиент выбирает себе по душе — скорее всего, то есть выбирают за выгоду. А остаются и пользуются из-за опыта. Вот этот опыт, который даем сегодня мы, мне кажется, он нас достаточно серьезно защищает от того, чтобы какие-то другие игроки на этом рынке преуспели", — добавил он.

Маркетплейс — это площадка, на которой покупатель может сравнивать и приобретать товары сразу от нескольких продавцов. В 2021 году в Украину зашла Kaspi.kz у которой мощный маркетплейс в Казахстане. В начале октября она приобрела украинскую платформу онлайн-платежей Portmone. Покупатель заявил, что это сделано для получения лицензии на платежи и аккредитации у платежных систем Visa и Mastercard. Kaspi.kz купила в Украине и БТА Банк — дочернюю структуру одноименного казахстанского банка. Это объяснялось необходимостью получения банковской лицензии НБУ.

СМИ также сообщали о переговорах Kaspi с Rozetka и с маркетплейсом одежды Kasta. Но эта информация не получила подтверждения.