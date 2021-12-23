Сооснователь monobank Гороховский не верит в успех Kaspi в Украине

Сооснователь monobank Олег Гороховский полагает, что финтех-компания Kaspi.kz не сможет добиться существенного успеха на украинском рынке. Об этом он рассказал в интервью "НВ Бизнес".

"Сейчас всех сильно вдохновляет история с Kaspi — именно потому, что им удалось получить лидирующие позиции в трех важных сегментах: маркетплейс, карты, кредитование и платежи. Сейчас они еще занимают сегмент путешествий, сделали приложение, которое похоже на операционную среду и клиенты проводят в нем много времени. Они сделали SuperApp, который оценили инвесторы", - отметил бизнесмен.

По его мнению, несмотря на то, что в среднеазиатской стране Kaspi.kz продемонстрировала впечатляющее развитие, и ее стоимость оценивается в 23 млрд долларов при 27 млрд на пике, повторить даже такой успех в значительно большей по населению Украине она не сможет из-за куда большей конкуренции.

"Думаю, нет. Даже если у них срастется с Rozetka, а вероятность этого достаточно высокая, по моей информации, Украина — не Казахстан. Это получилось в Казахстане во многом потому, что рынок, на котором они начинали, был в зачаточном состоянии. Там не было нормального е-commerce, не было нормальных банков, и все это вместе, когда пришел правильный игрок, сработало", - отметил Гороховский.

По словам бизнесмена, даже в случае интеграции Kaspi с Rozetka ему пока не понятно, что может предложить казахстанская компания отличного от "активности "Сильпо" с раздачей карт клиентам".

"Ну дадут они карту, с которой можно будет получать кредиты при покупках на Rozetka. Но сегодня у украинцев куча карт, на которых можно покупать в беспроцентный кредит где угодно, не только на Rozetka", - добавил он.

Гороховский подчеркнул, что украинский рынок достаточно развит и по многим параметрам считается одним из самых прогрессивных и продвинутых в мире.

"Поэтому тут надо будет попыхтеть, это будет не простая прогулка. Они сюда должны прийти, если придут, с большими бюджетами на маркетинг. Посмотрим, насколько им удастся добиться такого же эффекта — чтобы клиенты пользовались ими так же активно, как и в Казахстане", - заявил сооснователь monobank.

В то же время он отметил, что приветствует приход на украинский рынок новых компаний, поскольку это и пойдет на пользу клиентам, и будет поддерживать в тонусе существующих игроков.

"Я ставлю это под сомнение, но я приветствую приход новых игроков и считаю, что конкуренция на руку клиентам, а раз это на руку клиентам, как же можно этому противостоять? Бронзоветь большому игроку очень легко — ты вот прямо не заметил, как уже начинаешь лениться, ты перестаешь полировать болты и в этот момент ты начинаешь бронзоветь — и тебя съедят челленджеры", - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, что в октябре Kaspi договорилась о покупке БТА Банка — дочерней структуры одноименного казахстанского банка в Украине. В начале декабря Антимонопольный комитет одобрил сделку.

А еще в начале октября Kaspi.kz завершила сделку по приобретению украинской платформы онлайн-платежей Portmone.

В Kaspi заявляли, что банк покупался сугубо для получения таким способом банковской лицензии НБУ, а Portmone — для получения лицензии на платежи и аккредитации у платежных систем Visa и Mastercard.

Помимо этого, в бизнес-среде пошли слухи, что Kaspi хочет интегрироваться то ли с Rozetka, то ли с маркетплейсом одежды Kasta, однако этими компаниями они были опровергнуты.

Kaspi.kz позиционирует себя как суперприложение, в котором доступно множество различных функций, включая электронную торговую площадку, розничные финансовые услуги и электронные платежи. Компания также владеет одним из крупнейших казахстанских банков Kaspi Bank.