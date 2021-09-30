"Сильпо" запустил свой необанк "Власний рахунок": чем будут заманивать клиентов

27 сентября в Украине запустили мобильное приложение еще одного необанка — "Банка Власний Рахунок" (БВБ). Необанк работает под лицензией "Банка Восток", который входит в Fozzy Group Владимира Костельмана.

О том, как будет работать проект и в чем его основные преимущества, изданию UBR рассказала его руководитель Кристина Кармазина. Delo.ua приводит главное из ее интервью:

✔️ У компании два партнера: "Банк Восток" с картами на основе платежной системы Mastercard, и Fozzy Group — экосистема с ритейлом и сервисами для ежедневных потребностей. Поэтому БВР все это объединяет.

✔️У БВР нет кешбэков и комиссии за p2p-переводы, пополнение мобильного счета и т.д. А в основе банкинга система лояльности: рассчитался картой — накопил баллы/бонусы — обменял на еду на кассах "Сільпо". Для покупок в "Сільпо" и Le Silpo будет 2% бонусов, для всех остальных — 1%.

✔️В БВР можно получить карту с кредитным лимитом до 100 тыс. грн. А саму ее пополнять не в терминале, а на кассах "Сільпо" без комиссии.

✔️При каких-то сбоях в работе с картой в БВР клиенту дают плюшку с сахаром. А тем, кто не использует ту или иную опцию, за ее использование будут предлагать мороженое, гречневый багет или другие продукты "Сільпо".

✔️Предусмотрены персональные предложения — в разы больше бонусов за покупку определенных категорий товаров. Также дополнительные бонусы будут за покупку в сети мобильных аксессуаров ringoo, входящей в Fozzy Group, и в ее ресторанах.

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✔️Само приложение существует уже год. Но его активно доделывали и меняли за этот период. Например, переделали дизайн. Домашний экран сделали динамичным, за счет чего каждый клиент может настроить его "под себя". Кроме того, обеспечили простую и понятную аналитику, чтобы все расходы сразу показывались по категориям.

✔️Долго работали над системой регистрации. Сначала требовался только физический паспорт или ID-карта. Но пришлось обучать систему распознавать документы. Поэтому внедрили видеоидентификацию и идентификацию с помощью "Дії", но только для владельцев ID-карт. Сейчас рекорд по регистрации — 5 минут, но были и сложные случаи, когда приходилось по полдня переснимать документы.

✔️Первая веха, которую в БВР планируют достичь, — 300 тысяч клиентов. Но потенциальные клиенты — все, кто любят "Сільпо". Например, у мобильного приложения "Сільпо" активных пользователей 1,3 млн.

Над чем в БВР все еще работают

➡️ Хотят сделать так, чтобы вместо трех отдельных опций оплаты — через Google Pay, Apple Pay или прописав реквизиты карты, ее можно было сделать в одно касание картой "Власний Рахунок". И получать за это баллы/бонусы. Так можно будет делать в приложении "Сільпо", или Justin — логистическом операторе Fozzy Group, или на маркетплейсе. Это второй этап развития продукта. Его планируют завершить в январе 2022-го года.

➡️ Готовят еще одну опцию регистрации — для тех, у кого в "Дії" только заграничный паспорт. И обещают, что работа над упрощением регистрации будет вестись постоянно.

➡️ Рассматривают возможность ввести 2% бонусов в других магазинах группы — гипермаркетах Fozzy, в "Форе" и thrash!.

➡️ Планируют в первом квартале 2022 года запустить валютные карточки, чтобы клиенты с гривневой карты могли "перебрасывать" в разные валюты — будут евро, доллар США и фунт стерлингов.

➡️ Намерены сделать нормальные платежи за "коммуналку" — с показателями счетчиков и так далее.

Напомним, что о запуске торгово-промышленной группой Fozzy Group интернет-банка "Власний Рахунок" стало известно еще в августе. Отмечалось, что разработкой занимается IT-подразделение банка "Восток".

Ранее популярность в Украине завоевал другой подобный банк без физических отделений — Monobank, работающий по лицензии Универсал Банка. Его сооснователь Дмитрий Дубилет в прошлом месяце анонсировал запуск аналогичного проекта Leobank в Азербайджане.

Отметим, что нынешний год, стал всплеском появления необанков в Украине. В частности, стало известно, что "Таскомбанк" Сергея Тигипко планирует сотрудничество с десятком новых необанков — там для этого уже разработали стандартные процедуры.

