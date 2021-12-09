АМКУ разрешил казахстанской финтех-компании купить БТА банк

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил финтех-компании Kaspi.kz (Казахстан) купить БТА банк.

Как передает "Интерфакс-Украина", такое решение комитет принял на заседании 9 декабря.

Ранее сообщалось, что крупнейшая казахстанская финтех-компания Kaspi.kz подписала договор о покупке украинского БТА Банка — дочерней структуры одноименного казахстанского банка, принадлежащего бизнесмену Кенесу Ракишеву.

Сделку планировалось завершить в первом полугодии 2022 года.

"Он приобретается исключительно для получения банковской лицензии в Украине. Это позволит нам запустить финтех-продукты, открывать мобильные кошельки, счета и прочее", – сообщалось в отчете за третий квартал, опубликованном на официальном сайте Kaspi.kz.

При этом стоимость сделки не разглашалась.

Тогда же отмечалось, что БТА банк ведет ограниченную операционную деятельность, у него нет отделений и кредитного портфеля.

По данным Kaspi.kz, сделка не окажет на нее существенного финансового влияния. Компания также указывает, что планирует получить в 2021 году чистую прибыль в размере 445 млрд тенге (27,6 млрд грн).

Напомним, что ранее БТА Банк пытался продать свою украинскую "дочку" белорусскому олигарху Николаю Воробью, на которого наложены санкции Европейского Союза. В октябре 2020 года сделку заблокировал Национальный банк Украины.