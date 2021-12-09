"Из технологий, которые будут влиять в ближайшее время на рынок, самая важная - интернет вещей", - директор по продажам "Vodafone Украина" Евгений Булах

Во время выступления на Business Wisdom Summit Евгений Булах сделал упор на интернете вещей (IoT), мощное развитие которого стало логичным продолжением внедрения новых поколений связи – 3G, 4G, а в скором будущем 5G

Мы решили подробнее расспросить Евгения о том, какие технологии сегодня определяют будущее бизнеса по всему миру? Что будет основным драйвером развития в ближайшие годы и на чем следует сфокусировать свое внимание украинскому бизнесу.

О востребованности интернета вещей

Интернет вещей сейчас очень активно развивается в мире, особенно то, что называется industrial IoT. По опыту группы Vodafone, которая реализовала десятки тысяч IoT проектов по всему миру, мы видим, что industrial IoT становится мейнстримом для современного бизнеса и в ближайшие годы будет оказывать мощный эффект на мировую экономику. Наиболее востребованы IoT-решения в агросекторе, производстве - от тяжелого машиностроения до продуктов питания, а также в социальной сфере. К примеру, в прошедшем году медицина заняла одно из первых мест по применению IoT.

Перспективы интернета вещей в Украине.

В Украине, у наших компаний тоже начинает появляться интерес к IoT, но о мейнстриме говорит пока рано. Рынок только формируется. Вместе с тем мы понимаем, что за этим направлением будущее. Потому развиваем industrial IoT и создаем IoT сервисы для украинских компаний. Например, сейчас мы в Vodafone Украина работаем над несколькими интересными IoT-проектами. В этом году был запущен в промышленную эксплуатацию первый в Украине "умный карьер" на Еристовском ГОКе компании Ferrexpo. Ведутся работы по созданию «умной фабрики» на заводе по производству угольной техники концерна ДТЭК в Харькове. Это будет уникальный промышленный объект, на котором будут тестироваться и внедряться уникальные для Украины сервисы и технологии, в том числе на базе 5G. Специально для этого мы развернули на заводе тестовый фрагмент сети 5G. Несколько IoT проектов планируем запустить в агро секторе.

О прогнозах стремительного роста

«Интернет вещей – это наше будущее и даже настоящее. Сегодня в мире более 5 млрд человек пользуются мобильной связью. А подключённых к интернету вещей сегодня – уже более 12 млрд. И по самым скромным оценкам аналитиков к 2025 г. их станет 27 млрд. Так что, на сегодняшний момент IoT является одним из самых динамичных рынков.

Рынок IoT будет развиваться и будет генерировать доходы. Причем главный доход получат не телеком-операторы, а компании, которые будут использовать IoT. Евгений Булах директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина"

Потому что такие компании, во-первых, автоматизируют свои процессы и за счет этого существенно увеличивают эффективность;

Во-вторых, сокращают издержки. IoT помогает существенно экономить деньги, время и человеческие ресурсы. И, в-третьих, благодаря вышеперечисленному, такие компании становятся более конкурентными и, в итоге, получают больше прибыли.

IoT – универсальная технология. Уже сейчас IoT-решения используются и в промышленности, и в медицине, и в образовании, и в экологии, и в спорте, и в урбанистике, и в быту – сложно найти сферу, где IoT не пригодится»