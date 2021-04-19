Евгений Булах, "Vodafone Украина": "5G в целом — это уже не про людей"

Украина активно движется в будущее. Со стороны может казаться, что все по-старому: те же улицы, те же ямы на дорогах, те же маршрутки в городах. Но в реальности страна, в основном благодаря бизнесу, активно цифровизируется и виртуализируется. Выстраивается интернет вещей, поля патрулируют дроны, большие данные помогают открывать физические объекты — торговые центры и рестораны.

Меняются и мобильные операторы. Еще недавно казалось, что они просто продают нам симки для связи и интернета. Сегодня это мощные технологические компании, которые стоят у основ вышеописанных процессов.

Евгений Булах, директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина" рассказал в эксклюзивном интервью, о нынешних трендах в отрасли.

Давайте подведем итоги прошлого года для компании Vodafone и для отрасли в целом. Что пришлось пересматривать и какие выводы из этого сделали?

Прошлый год подтолкнул и в мире, и в Украине тенденцию к цифровизации, к тому, что и связь, и облачные сервисы стали важнее. Люди стали чаще работать из дома. Это дало нам дополнительный импульс: в прошлом году мы прокачали в 1,5 раза больше трафика через свою сеть, чем в предыдущем. Удачно, что это совпало с развитием 4G: за прошлый год мы подняли проникновение 4G до 80% по населению в Украине.

Кроме того, в 2020-м мы сумели привлечь $500 млн внешних заимствований через выпуск еврооблигаций. Показательно, что это стало первым корпоративным заимствованием в Украине на такую сумму и в таких объемах.

Компания Vodafone всегда строила свою деятельность, исходя из того, что нужно искать новые возможности. Прошлый год не был исключением. Мы не испугались происходящего, не сложили руки. Мы помогали нашим бизнес-клиентам развивать удаленные рабочие места. Предлагали не только сим-карты для доступа людей в системы, но и сервисы, благодаря которым они получали доступ к сервисам в системы своих компаний.

Это уже работает в компании, когда сотрудник может зайти в систему с любого рабочего места?

Это такое правило: все пробуем на себе. Простой пример. Украина — рынок тарифов предоплаты. Порядка 90% абонентов Vodafone — препейд-клиенты, если говорить о массовом рынке. Весь топ-менеджмент компании находится на препейдных формах оплаты и пользуется теми же сервисами, что и большинство клиентов. Легче продавать, когда сам пользуешься, понимаешь бенефит.

Вы сказали, что за прошлый год прокачали в 1,5 раза больше трафика. Сеть ощутила нагрузку?

В прошлом году мы строили 4G, в том числе и в селах, в новом для себя диапазоне — 900-м. Вкладывали и продолжаем вкладывать огромные средства в развитие сети. Увеличивается покрытие, растет число пользователей и трафик, но при этом у Vodafone сейчас самый быстрый интернет в Украине, что подтверждает Speedtest от Ookla в том числе. Это говорит о том, что сеть, несмотря на возросшие нагрузки, выдерживает серьезные объемы трафика без падения скорости. То есть благодаря 900-му диапазону мы пришли с интернетом к людям, у которых его раньше не было. На протяжении второго полугодия, когда все уже перешли в онлайн и работали удаленно, создавая большие нагрузки на сеть, мы давали абонентам максимальную скорость.

Как карантин изменил отношение к большим данным?

Когда люди начали жить в онлайне, бизнес стал обращать больше внимания на онлайн, мы получили дополнительный скачок интереса к большим данным. Big Data мы развиваем уже несколько лет, создаем продукты на базе аналитики данных, готовим специалистов для себя и для рынка. 31 марта выпускается первая группа data-scientists нашей школы Big Data Lab. Думаю, будем сразу же делать следующий набор, потому что спрос на такие редкие специальности велик.

Люди искали новые возможности и нашли их у нас в виде новых продуктов. Раньше запросы касались в основном геоаналитики: где разместить торговые точки, почему эта торговая точка не продает, как привлечь туда клиентов? В прошлом году акцент был сделан на онлайн-площадки. Мы как компания, которая может помочь таргетировать группы клиентов, подсказывали заказчикам, где найти клиента, какими поведенческими идентификаторами они обладают.

Расскажите о горизонтах планирования Vodafone, у вас есть планы на 3-10 лет? Будет ли, например, квантовый телепорт через 10 лет?

Мы, как любая системная компания, имеем горизонты планирования разной длины — долгосрочное и краткосрочное. Безусловно, каждый год актуализируем свои планы, потому что получаем новые вводные, влияющие на горизонт.

К вопросу о квантовом телепорте. Мы делаем только первые шаги к полноценному R&D-центру. В группе компаний "Vodafone Украина" есть дочерняя IT-компания — IT SmartFlex. Она закрывает большинство задач внутреннего периметра, которые раньше мы заказывали на рынке. После того, как полностью закроем собственные потребности, а я думаю, это случится в этом году, начнем делать продукты и IT-решения для внешнего рынка. Возможно, это будут даже уникальные решения, которым сейчас нет аналогов.

Перед тем, как что-то придумывать, нужно проверить, не сделано ли это уже в США, Китае...

Или не сделала ли это группа Vodafone. Надо понимать, что Vodafone — крупнейший технологический оператор в мире. Квантовый телепорт — это может звучать фантастически, но посмотрите на глобальные проекты Vodafone: запуск 4G на Луне, разработка инновационной технологии строительства сетей Open-RAN, которая может кардинально изменить рынок телекома и производства телеком-оборудования, IoT-решения для удаленных хирургических операций и высокоточных, полностью роботизированных производств, управляемых алгоритмами искусственного интеллекта.

Наше существенное преимущество, которого нет у конкурентов, — это доступ ко всем технологиям, продуктам и платформам Vodafone, которые есть в мире.

Как IoT, интернет вещей?

Да, в конце 2019 года Украина была подключена в глобальную международную IoT-платформу Vodafone, центр которой находится в Германии. Мы кастомизировали платформу под украинский рынок, и сегодня украинские клиенты могут легко интегрироваться в нее и пользоваться IoT-сервисами, доступными в глобальном масштабе.

Мы осознанно приняли решение не изобретать локальное решение. Vodafone работает на рынках 80 стран, многие из которых подключены к IoT-платформе Vodafone. Эта платформа объединяет огромное число клиентов, на ней сконцентрирована уникальная экспертиза, которая используется в интересах клиентов и обеспечивает connectivity в глобальном масштабе. Процессы отражены и работают: условные дроны эффективно взаимодействуют с условными станками или комбайнами.

Что это дает?

Когда-то мы начинали с того, что просто продавали sim-карты, благодаря которым машины связываются между собой. До сих пор есть компании, которые считают, что их производственным процессам достаточно такого формата. Но все больше компаний приходят к тому, что этого мало. Симки должны общаться между собой, включать или выключать механизмы и процессы, взаимодействовать на более сложном уровне. Все это становится возможным при работе на глобальной платформе.

Самое большое преимущество здесь — глобальность. Все локальные решения ограничены локальными рынками. Один пример: проект, который "Vodafone Украина" реализовала для Дунайского пароходства на глобальной IoT-платформе и который позволяет мониторить и управлять передвижением судов за пределами Украины.

Насколько ваша IoT-платформа крупная в мировом масштабе?

В мире есть пять глобальных платформ, наша входит в топ-3.

Рынок уже готов к интернету вещей?

Не все клиенты готовы. Ситуация аналогична развитию рынка Big Data в Украине. Несколько лет назад, когда мы начали применять аналитику данных, чтобы помочь бизнесу стать более эффективным, очередь на эти решения не выстраивалась. Но сейчас решения на основе Big Data лежат в основе процессов многих крупных компаний, а аналитика данных стала важнейшим инструментом в их коммерческой деятельности.

В мире есть пять глобальных платформ, наша входит в топ-3.

Решения на базе IoT тоже станут востребованными, поворотным будет 2021 год. Мы видим, что некоторые отрасли, например, аграрная, на низком старте: аграрии уже давно внедряют массу технологических решений в свой бизнес. Интересный факт: более 50% дронов в Украине покупают аграрные компании. С появлением интернета в труднодоступных местах, где его раньше не было, IoT будет развиваться.

Вместе с вами?

Крупнейшие агрохолдинги Украины — наши клиенты. Мы понимаем, куда они смотрят и какие задачи перед ними стоят. Они очень быстро поняли, насколько выгодно дополнять природные условия технологиями, что привело к развитию в Украине точного земледелия, использованию IoT-решений для полива растений, внесения удобрений, борьбы с вредителями и сорняками. А сбор и анализ информации о температуре, почве, влажности помогают определить оптимальные условия для урожая.

А кроме аграриев?

Мы решаем индивидуальные задачи партнеров. Например, разработано и уже реализовано первое в Украине решение "умная электростанция", есть примеры создания новых производственных циклов, которые замыкаются на умных решениях. Не будет преувеличением сказать, что мы причастны ко всем интересным современным технологическим решениям в Украине. Связь в шахтах, грузовики на радиоуправлении в карьерах, умные фабрики, инспекция электросетей дронами — везде есть участие Vodafone.

Сложно убеждать людей, которые принимают решения, заходить в технологии?

Большие украинские корпорации готовы внедрять дорогостоящие технологичные решения, даже если они потребуют пересмотра бизнес-процессов и дополнительных затрат. Топ-менеджеры таких компаний стали более открыто мыслить в этом направлении. Они видят риски, но готовы экспериментировать, потому что осознают будущий эффект и понимают неизбежность технологического прогресса. Еще пять лет назад это было невозможно. А теперь в Украине появился пул компаний, готовых к внедрению инноваций, и они подтягиваются друг к другу.

Это бизнес. А как насчет коммунальных предприятий, местных властей, государства в целом?

В прошлом году мы активно общались с городскими и областными администрациями. Города хотят цифровизовать собственные сервисы — от банального учета воды до комплексных проектов по созданию умных городов. В зависимости от проблем города мы стараемся предлагать решения, которые позволят эти проблемы решить. У нас в работе даже есть проект построения цифрового двойника города для планирования развития туристической инфраструктуры, чтобы, например, определить, как распределяется поток туристов, где и каких объектов, транспортных маршрутов, ресторанов, торговых центров не хватает и т. д.

Можно оцифровать трубы, чтобы избежать отключений воды и отопления?

Конечно, технологии позволяют это сделать. На трубе располагаются датчики. Если появляется риск прорыва, увеличивается давление, датчик это определит и отправит сигнал тревоги на пульт управления. Такие решения позволяют точно понимать, когда, где и какие превентивные меры принимать. Спрос на рынке решений для муниципальных администраций пока находится на стадии формирования. Чиновники осознают потребность и начинают планировать свою работу и бюджеты так, чтобы выделять средства на реализацию подобных решений.

Киевская власть признает, что самый большой загрязнитель воздуха — автомобили. Можно ли как-то упорядочить потоки машин?

Речь идет о создании транспортной модели города. Стоит понимать, что подобные проекты требуют внушительных финансовых, организационных ресурсов и времени. Интеллектуальная транспортная система — это не только городские дороги, видеокамеры и умные светофоры, а комплексная система сбора и анализа информации и координация всех составляющих в зависимости от ситуации и в режиме реального времени. Она включает в себя сложные технологические и программные решения с применением IoT, AI, Big Data, Edge Computing. Так, группа Vodafone участвует в проекте carbon-free-city в Бристоле. Ориентировочная стоимость подобных проектов исчисляется сотнями миллионов долларов, а сроки окупаемости — несколькими десятилетиями. Сложно говорить об аналогичных проектах в Украине, но несколько инновационных предложений мы готовим для Киева.

В следующем году запустится 5G в Украине?

Это сложная тема. Мы точно понимаем, что в ближайшие несколько лет больших перспектив для этой технологии в Украине не будет, так как ее развитие драйвят в основном заказы от большого бизнеса и промышленности. 5G в целом — это уже не про людей. Это про IoT-решения, роботизацию и полную автоматизацию производства, которые требуют удаленного управления, мгновенной передачи данных с минимальной задержкой сигнала, сверхточной и сверхбыстрой реакции в производственных циклах. У группы Vodafone запущено более 40 коммерческих сетей пятого поколения в разных странах. Но первым заказчиком всегда выступает промышленность. В Баварии, в Мюнхене, к примеру, сеть 5G была развернута под проект smart factory. И даже это покрытие не ковровое, а точечное.

Если говорить об обычных абонентах, о нас с вами, то там, где есть 4G, 5G не нужно. Мы можем делать видеозвонки, смотреть любое видео, отправлять любой контент. Емкости и скорости 4G для этого более чем достаточно.

Необходимо понимать, что последние шесть лет телеком-операторы инвестируют огромные средства в инфраструктуру. Сначала в 3G, через несколько лет в 4G и LTE 900. Мы понимаем, что государство ставит перед нами важную социальную задачу — устранение цифрового разрыва и повсеместный доступ населения, в том числе в селах, к цифровым сервисам. Мы выполняем эту задачу. Но было бы неплохо, если бы бизнес успевал возвращать свои инвестиции, чтобы аккумулировать средства и вкладывать их снова в развитие новых технологий.

У вас есть все: интернет вещей, медицина, страхование, финансовые услуги. Не делает ли это компанию в какой-то степени неповоротливой и нет ли идеи сделать анбандлинг, как на энергетическом рынке?

Мы большой системный бизнес, который жестко контролирует риски, поэтому работаем по определенным правилам. Наши корпоративные процессы имеют свои особенности. При этом мы давно поняли, что в большой системной корпоративной культуре сложно развивать новые направления бизнеса.

Чтобы не отставать, мы сделали следующее. Выделили ритейл в отдельную компанию. В ритейле важна скорость реакции на рынок, то есть выгоднее купить сегодня за 100 грн, а завтра продать за 105, чем купить завтра за 98 и послезавтра продавать за 100.

Вторая компания IT SmartFlex работает по принципам IT-рынка, применить которые в Vodafone было бы достаточно непросто. Управление задачами, бэк-логами, мотивацией, вознаграждением, нагрузкой работают по-другому в IT-отрасли. Вместе с тем и внутри компании, где возможно, мы применяем agile-подходы. Некоторые продукты, такие как My Vodafone, Big Data Analytics и Big Data Scoring, разрабатывают команды по алгоритмам Scrum.

Если у нас появятся комплиментарные направления, которые будут отличаться от традиционного бизнеса, мы будем точно так же развивать их отдельно.