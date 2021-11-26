"Конкуренция усилится", — Гороховский о выходе на рынок Украины сразу нескольких иностранных банков

В Украину готовятся "зайти" сразу три крупных банка — Revolut, Kaspi и TBC. Сооснователь monobank Олег Гороховский считает, что новые игроки на рынке усилят конкуренцию и от этого выиграют клиенты. Об этом он 26 ноября написал на своей странице в Facebook.

В 2020 году в Украине собирается начать работать британский мобильный банк Revolut, а также казахстанский сервис Kaspi.kz и грузинский TBC Bank. Гороховский отметил, что последние 14 лет никто из иностранных банков не инвестировал в Украину.

При этом он считает, что это не показатель улучшения инвестиционного климата в Украине. Гороховский думает, что крупные банки приняли такое решение, потому что украинский рынок стал привлекательнее за счет возможности открывать счета без визита в банк.

То есть теперь для выхода на него не нужно создавать наземную инфраструктуру. Гороховский предполагает, что все три банка зайдут в Украину со своими технологиями, кредитными продуктами и большими маркетинговыми бюджетами.

"Конкуренция усилится, и от этого выиграют клиенты. Готовы ли мы к приходу таких игроков? Посмотрим, конечно. Будут ли у новых игроков выгодные условия? Конечно будут. Смогут ли они создать запоминающийся клиентский опыт? Не уверен", — написал сооснователь monobank.

Напоминаем, банк Грузии TBC Bank рассматривает возможность покупки украинского "дочернего" подразделения греческого Piraeus Bank SA. Украинское подразделение Piraeus Bank также заинтересовано в потенциальных покупателях и проходит "спешный due diligence".

Накануне также стало известно, что финтех-компания Revolut зарегистрировала в Украине официальное юридическое лицо. Оно называется ООО "Револют Технолоджис Юкрейн", ее бенефициар — Revolut Ltd. Организация зарегистрирована в БЦ Horizon Park, руководителем указан Владислав Яценко.

В ноябре этого года также сообщалось, что Kaspi.kz ведет переговоры о покупке украинского маркетплейса Kasta.