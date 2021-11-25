Грузинский TBC Bank готовится "зайти" в Украину: рассматривает покупку Piraeus Bank

Один из крупнейших банков Грузии TBC Bank рассматривает возможность покупки украинского «дочернего» подразделения греческого Piraeus Bank SA. Об этом сообщает Forbes.

Интерес в грузинского банка к украинским финучреждениям подтвердили сразу четыре не связанных между собой источника, причем двое из них заявили, что речь идет именно о Piraeus Bank.

«Они довольно давно смотрят в сторону Украины, приценивались к нескольким банкам», – сообщил топ-менеджер одной из финансовых госструктур.

Украинское подразделение Piraeus Bank также заинтересовано в потенциальных покупателях и проходит «спешный due diligence».

«Владельцы Piraeus Bank хотят активизировать процесс продаж», - заявил инвестбанкир, который участвовал в одной из недавних операций по продаже банка в Украине.

Но пресс-служба Piraeus Bank отказалась «комментировать слухи». Директор TBC Bank по связям с медиа и инвесторами Золтан Салай тоже не подтвердил, но и не опроверг такую информацию.

Другой собеседник издания отметил, что соглашение по Piraeus Bank пока находится на начальной стадии и может не состояться.

По оценкам инвестбанкиров, стоимость «дочки» Piraeus Bank SA находится в пределах от $12,5 до $17,4 млн.

Такой диапазон назвал «оправданным» экс-заместитель директора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз, который считает, что банк может стоить около одного капитала с «небольшим дисконтом».

«Банк давно выставлен на продажу. Греки сокращают присутствие за границей. Piraeus — это не банк-лицензия, а работающий бизнес, хоть и не высокорентабельный», - отметил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Потенциальный объект покупки был основан в 1994 году под названием Левада. В сентябре 2007 года греческий Piraeus Bank SA купил 99,6% его акций за $75,3 млн. По состоянию на 1 октября 2021 года капитал Piraeus Bank составляет 671 млн. грн. Финучреждение занимает 37 место по активам среди 71 банка в Украине.

TBC Bank (Tbilisi Business Centre) – крупнейшая в Грузии банковская группа с долей рынка почти 40% по кредитам и депозитам. Акции этого банка котируются на Лондонской фондовой бирже. TBC обслуживает розничных клиентов через необанк Space.

Напомним, покупателя для своей украинской дочки «дочки» ищет и другое иностранное финучреждение — Сбербанк России. Но в этом случае причина - в введенных санкциях. Причем Сбербанк ранее уже пытались купить, однако НБУ отказывал в проведении таких сделок. В частности, еще в июле 2017 года он отказал российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову, а в марте 2018 года отказался согласовать покупку Сбербанка белорусским Паритетбанком.