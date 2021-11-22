Имущество банка "Премиум" все-таки распродают: зернохранилище оценили в 108 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на торги зернохранилище, которое принадлежит обанкротившемуся банку «Премиум». Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Зернохранилище выставлено на онлайн-продажу в системе Prozorro. Электронный аукцион должен состояться 28 декабря 2021 года по голландской модели аукциона в системе Prozorro.

Стартовая цена лота — 107,9 млн грн. Зернохранилище имеет общую площадь 5 831 кв. м и емкость 30 тысяч тонн. Оно находится в поселке городского типа Павлыш Кировоградской области. Это сооружение находится на балансе ликвидируемого банка «Премиум».

В актив входит комплекс зданий и сооружений производственно-складской базы, а также 72 единицы производственного оборудования, изготовленного в 2011-2014 годах, и имущественные права более чем на 4 тысячи тонн зерна пшеницы, которое находится на балансе банка как урожай 2015 года.

Вырученные от продажи этого актива средства ФГВФЛ направит на расчеты с кредиторами банка «Премиум».

Напомним, в 2015 году Соломенский районный суд Киева арестовал 15,74% акций банка "Премиум", принадлежащих акционеру финучреждения Ларисе Смирновой. Такая обеспечительная мера была вынесена по иску Альфа-Банка Украина. При этом по состоянию на 1 октября 2015 года по размеру активов (1,754 млрд грн) банк "Премиум" занимал 56-е место среди 122 действовавших финучреждений.

В феврале 2016 года НБУ отозвал банковскую лицензию и приступил к ликвидации ПАО КБ «Премиум» за нарушение банковского законодательства в сфере финансового мониторинга. Однако в декабре 2017 года Окружной административный суд Киева обязал Национальный банк Украины вернуть банковскую лицензию банку "Премиум" и отменил его ликвидацию. В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии нарушений законодательства Украины со стороны финучреждения и об отсутствии признаков осуществления им рисковой деятельности.

В 2020 году ФГВФЛ продлил ликвидацию банка еще на 2 года. Верховный суд отказал кассационной жалобе Нацбанка против банка "Премиум" и постановил отменить решение регулятора о ликвидации , а также отменить решение ФГВФЛ о начале ликвидационной процедуры.

Банк «Премиум» на 1 апреля 2015 года принадлежал Леониду Перваку (33%) и Ларисе Смирновой (33,5%).