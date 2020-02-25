Суд снова реанимировал банк "Союз"

Шестой апелляционный административный суд 19 февраля отказал в удовлетворении жалобы НБУ и оставил в силе решение первой инстанции о восстановлении деятельности банка Союз.

Шестой апелляционный административный суд 19 февраля отказал в удовлетворении жалобы Национального банка Украины (НБУ) и оставил в силе решение первой инстанции о восстановлении деятельности банка "Союз". Об этом сообщает регулятор.

В НБУ отмечают, что "это уже третий круг рассмотрения дела банка Союз в судах".

Напомним, в марте 2016 года правление Нацбанка приняло постановление "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "КБ "Союз".

Акционер банка Сергей Дядечко в мае 2016 года обратился в суд с иском к Нацбанку и ФГВФЛ, в котором просил признать противоправным и отменить постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" и решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц о начале процедуры ликвидации банка.

Кроме этого, истец просил суд обязать Национальный банк совершить действия по восстановлению функционирования банка.

Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца. Не согласившись с указанными судебными решениями, Национальный банк Украины в октябре 2016 года обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, которая 15 января 2020 года была частично удовлетворена, а именно: отменено решение судов предыдущих инстанций, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции — сообщили в НБУ.