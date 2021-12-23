Если Fintech Band арестуют по делу ПриватБанка, мы откроем новую компанию для monobank, — Гороховский

Мобильный банк monobank — успешный совместный проект Fintech Band с Universal Bank особо не пострадает, если финтех-компанию Fintech Band арестуют по делу ПриватБанка. Банк сможет быстро открыть для себя новую компанию.

Об этом заявил совладелец monobank Олег Гороховский в интервью для издания НВ.

"Основные активы в IT — это люди, подать иск и арестовать разработчиков невозможно. Это не так работает. Еще надо, чтобы суд доказал их вину для начала. Арестуют? Мы возьмем компьютеры и пересядем в другую компанию. Был договор с Fintech Band, а завтра будет договор с кем-то другим", — сказал Гороховский.

Уточняем, что после национализации из ПриватБанка ушли все топ-менеджеры. Часть из них основала свою финтех-компанию Fintech Band. Позже компания вместе с Universal Bank создала новый проект — monobank.

Бенефициарами Fintech Band были бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и его бывший первый заместитель Владимир Яценко. Однако они оба вышли из состава бенефициаров Fintech Band в феврале этого года. Они избавились от своей доли в monobank, однако их и ранее подозревали в растрате денег ПриватБанка.

Гороховский добавил, что на сегодняшний день он не запрашивает у экс-акционеров их экспертные мнения по банку.

"Нет такого, что, когда я общаюсь с кем-то из них, я спрашиваю экспертизу. Да, общения стало меньше, конечно, но общение с возрастом сильно зависит от того, есть ли общие темы и общие интересы", — сказал Гороховский.

Напоминаем, накануне судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Дубилету.

По данным ВАКС, общая сумма ущерба, которую нанесли действия Дубилета ПриватБанку, составляет более 314 миллионов долларов. То есть, согласно официальному курсу Национального банка по состоянию на 16 декабря 2016 года, сумма составляла более 8,2 миллиарда гривен.