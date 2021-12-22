Суд заочно арестовал экс-председателя правления ПриватБанка Дубилета

Судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствие подозревает Дубилета в том, что он растратил деньги банка, узнав о его национализации.

"Указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в канун его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств ПриватБанка, организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную ПриватБанком компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и прикрытия совершенного преступления", — говорится в сообщении САП.

По данным ВАКС, общая сумма ущерба, которую нанесли действия Дубилета, составляет более 314 миллионов долларов. То есть, согласно официальному курсу Национального банка по состоянию на 16 декабря 2016 года, сумма составляла более 8,2 миллиарда гривен.

В ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, Дубилет совместно с сообщниками на основании ложных документов перечислил страховой компании, связанной с ПриватБанком, более 136,89 миллиона гривен, принадлежащих банку.

В октябре 2021 года ВАКС разрешил проводить заочное расследование в отношении Дубилета.

Ранее Дубилета объявили в розыск. После этого ВАКС заочно его арестовал. Однако апелляционная палата ВАКС отменила это решение и назначила повторное рассмотрение ходатайства о заочном аресте экс-главы ПриватБанка.

Напомним, в декабре 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной.

В свою очередь ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.