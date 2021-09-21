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Банки 1 час назад

Monobank запустил услугу эквайринга

Компания уже принимает заявки на "терминалы"

Фото: Today Фото: Today
Фото: Today

Компания Fintech Band запустила услугу эквайринга для своего необанка monobank.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил соучредитель Монобанка Олег Гороховский.

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Так, monobank сможет усилить свое присутствие на b2b-рынке, предоставляя больше услуг бизнесу. Таким образом новый продукт monobank станет конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy и других систем на рынке. 

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Новая услуга предоставляет возможность: 

✅ принимать платежи без терминалов, кассовой бумаги;

✅ осуществить оплату с помощью QR-кода. Сам QR-код можно нанести на кассу, на каждый товар, в онлайн и оффлайн.

✅ тариф составляет 1,8% без арендных платежей и замены рулонов с чеками.

Отметим, что эквайринг — это возможность приема платежей. Их условно разделяют на офлайн-платежи (через POS-терминалы) и онлайн-платежи (оплата на сайте). 

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Напомним, что соучредитель Монобанка Олег Гороховский сообщил, что в Украине в ближайшее время готовятся к выходу на финансовый рынок еще минимум три проекта интернет-банков, похожих на monobank.

По его словам, каждый новый игрок теперь открывает карты клиентам без прихода в отделение банка, у всех на картах есть программы лояльности, все дают вознаграждение за рекомендации, все стараются делать качественный дизайн и интерфейс.

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