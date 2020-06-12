Купить билеты на сайте "Укрзализныци" теперь можно через Liqpay

Теперь украинцы, которые планируют путешествия и покупают билеты на сайте "Укрзализныци", могут рассчитаться банковскими картами через платежный сервис ПриватБанка — Liqpay.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного предприятия.

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Как заявил директор филиала УЗ Александр Войтко, правлением АО "Укрзализныця" было принято решение перехода от посреднической схемы приема платежей на сайте букинга к подписанию прямых договоров с банками.

"Департаментом казначейства АО были проведены переговоры с банками и получены коммерческие предложения по условиям эквайринга. Одним из самых выгодных предложений было предложение ПриватБанка через прием сервисом Liqpay", — говорится в сообщении.

Исходя из расчетов по данным 2019 года, прямая экономия УЗ на эквайринге при прямом взаимодействии с ПриватБанком составит 45 млн грн. Ведь расходы "Укрзализницы" на эквайринг за 2019 год превысили 130 млн грн, поэтому было принято решение оптимизировать эти расходы.

"Учитывая, что картами ПриватБанка на сайте букинга в 2019 году проведено 56,3% оплаты, было принято решение начать процесс взаимодействия именно с ПриватБанком. Также были учтены оперативность и высокая квалификация технических специалистов ПриватБанка при организации прямого подключения с сайтом компании", — пояснили в компании-перевозчике.

Как отмечается, Liqpay уже давно подтвердил свой статус надежного сервиса для осуществления интернет-платежей как для компаний, так и для покупателей.

"Все больше покупателей предпочитают инновационный способ оплаты PrivatPay. PrivatPay — это удобная оплата на любимых сайтах, ведь сайт "Укрзализныци" является именно таким. Достаточно при оплате нажать на кнопку "PrivatPay" и подтвердить оплату в push сообщении в Приват24", — отметила руководитель направления электронного бизнеса ПриватБанка Кристина Кармазина.

Известно, что уже больше недели на сайте "Укрзализныци" установлена кнопка оплаты Liqpay.

"Отключившись от платежного посредника, компания повысила оперативность при оформлении возвратов билетов и возврата денег пассажирам. Заметно стал лучше сервис при обработке обращений пассажиров, а также благодаря взаимодействию с ПриватБанком "Укрзализныця" отказалась от услуг стороннего колл-центра и консультирует пассажиров самостоятельно. Самая главная наша задача — прямое соединение с процессингами банков, ведь бесперебойная работа с ПриватБанком очень помогает заниматься подключением других банков", — подчеркнул Войтко.

Уже в ближайшее время компания планирует возобновлять рейсы даже в карантинный период. Сейчас открыта продажа на 58 поездов. А дата предыдущих продаж увеличена до 90 суток.

С ослаблением карантина количество рейсов будет увеличиваться и, по словам компании, ее задача вместе с банками партнерами обеспечить качественный и комфортный сервис при покупке билетов.

Как сообщалось, в течение карантина АО "Укрзализныця" вернула пассажирам почти 130 млн грн за билеты на поезда, которые были отменены из-за введения карантина.