"Укрзализныця" вернула пассажирам за неиспользованные билеты около 130 млн грн

В течение карантина АО "Укрзализныця" вернула пассажирам почти 130 млн грн за билеты на поезда, которые были отменены из-за введения карантина.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, работа по возврату средств за неиспользованные билеты продолжается.

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В общей сложности, по данным УЗ, пассажиры вернули деньги за 617,3 тысяч билетов, из которых 401,6 тысяч — через интернет и более 215,7 тысяч — через железнодорожные кассы.

Кроме этого, "Укрзализныця" ожидает возвращения еще 126,7 тысяч неиспользованных билетов.

УЗ возвращает пассажирам 100% стоимости проездных документов на все поезда, которые были отменены в связи с введением карантина.

"Если билет был приобретен через интернет, его можно вернуть через личный кабинет онлайн-сервисов. Средства будут перечислены в течение 30 суток на банковскую карту, с которой производилась оплата поездки.

Билеты, приобретенные через интернет на поезда, дата отправки которых уже прошла, возвращаются через претенциозные отделы. Для этого пассажиру нужно распечатать билет и обратиться с ним в такой отдел. В частности, они находятся на железнодорожных вокзалах станции "Киев-Пассажирский", "Днепр", "Львов", "Одесса-Главная", "Харьков-Пассажирский" и "Лиман".

Если билет покупался или был распечатан в кассе, его можно вернуть в любой железнодорожной кассе Украины. Для этого пассажиру нужно иметь оригинал билета и документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, загранпаспорт и так далее)", — пояснили в УЗ.

Напомним, АО "Укрзализныця" с 1 июня 2020 года начала продавать билеты за 90 дней до даты отправления.

До этого предварительно билеты можно было приобрести за 45-60 дней до поездки