Еще три новых "убийцы" monobank готовятся выйти на рынок — Гороховский

В Украине в ближайшее время готовятся к выходу на финансовый рынок еще минимум три проекта интернет-банков, похожих на monobank.

Об этом сообщил соучредитель Монобанка Олег Гороховский.

"Два "убийцы" Монобанка появилось за последние 7 дней в Украине. Это прекрасно! Без шуток и сарказма. Я горжусь тем, как развивается финансовый рынок Украины и особенно финтех", — написал он в соцсетях.

По его словам, каждый новый игрок теперь открывает карты клиентам без прихода в отделение банка, у всех на картах есть программы лояльности, все дают вознаграждение за рекомендации, все стараются делать качественный дизайн и интерфейс.

"Это все создает конкуренцию, от которой, конечно же, выиграют клиенты", — заявил Гороховский.

При этом он пожелал удачи всем новым игрокам и старым с новыми подходами.

"Прямо сейчас, когда я пишу этот пост, в Украине готовится к выходу еще минимум три проекта, похожих на моно, и я знаю, что именно мы вдохновили их попробовать свои силы в финтехе и сделать качественный продукт", — сообщил банкир.

Он также пообещал всех новых игроков упоминать у себя.

"Возможно, это вам поможет со стартовым охватом, и первые самые тяжелые месяцы проекта пройдут легче. Обратите внимание на "Банк Личный счет" от корпорации Fozzy Group", — резюмировал Гороховский.

Ранее стало известно, что торгово-промышленная группа Fozzy Group запускает интернет-банк "Власний Рахунок", а также разрабатывает множество продуктов для логистики и электронной коммерции. В частности, разработкой занимается IT-подразделение банка "Восток", который и владеет цифровым банком.

Как сообщалось, рыночная стоимость украинского интернет-банка monobank превысила $1 млрд. При этом финучреждение сейчас не продается.