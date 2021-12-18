- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
В monobank собирают заявки на подключение к торговле акциями
В мобильном банке monobank появилась возможность оставить заявку на подключение к торговле ценными бумагами. Пока она есть только в iOS-версии приложения, в Android появится чуть позже.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
По его словам, это пока не релиз торгов ценными бумагами, а только сбор заявок от тех пользователей, которые хотели бы протестировать эту функцию раньше.
"Январь будет ярким. Не переключайтесь", - добавил Олег Гороховский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что monobank решил досрочно раздавать выделяемые государством деньги за вакцинацию до старта программы, назначенной на 19 декабря.
Также Олег Гороховский рассказал, что 44,6% клиентов monobank потратили полученные выплаты в 1 тысячу грн за прохождение курса вакцинации против коронавирусной инфекции на покупку книг.
Ранее monobank в связи с тем, что платежные системы Visa и Mastercard с 26 ноября снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине до 1,2%, был вынужден снизить начисление процентов на текущие счета клиентов, а также уменьшить размер кешбэка.
Также monobank внедрил услугу "Выплата зарплаты по реестру", которая упрощает бухгалтерам предприятий перевод зарплат на карты необанка.