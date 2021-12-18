В monobank собирают заявки на подключение к торговле акциями

В мобильном банке monobank появилась возможность оставить заявку на подключение к торговле ценными бумагами. Пока она есть только в iOS-версии приложения, в Android появится чуть позже.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его словам, это пока не релиз торгов ценными бумагами, а только сбор заявок от тех пользователей, которые хотели бы протестировать эту функцию раньше.

"Январь будет ярким. Не переключайтесь", - добавил Олег Гороховский.

Напомним, что monobank решил досрочно раздавать выделяемые государством деньги за вакцинацию до старта программы, назначенной на 19 декабря.

Также Олег Гороховский рассказал, что 44,6% клиентов monobank потратили полученные выплаты в 1 тысячу грн за прохождение курса вакцинации против коронавирусной инфекции на покупку книг.

Ранее monobank в связи с тем, что платежные системы Visa и Mastercard с 26 ноября снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине до 1,2%, был вынужден снизить начисление процентов на текущие счета клиентов, а также уменьшить размер кешбэка.

Также monobank внедрил услугу "Выплата зарплаты по реестру", которая упрощает бухгалтерам предприятий перевод зарплат на карты необанка.