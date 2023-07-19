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Допомогли вистояти. Гороховсього здивувала поведінка клієнтів monobank в перші місяці війни
В кризові періоди рішення клієнтів забрати свої гроші з банків — нормальне і природнє. Після початку повномасштабної війни більшість клієнтів monobank цього не зробили, хоча саме цього очікував і до цього оперативно підготувався банк.
Про це розповів співзасновник monobank Олег Гороховський в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.
Він зауважив, що типова поведінка клієнтів стала однією з основних причин банкрутства Signature Bank та Silicon Valley Bank.
Адже банки не змогли швидко видати всі вклади клієнтів. Щоб уникнути такої ситуації monobank в перші місяці повномасштабного вторгнення знизив кредитні ліміти клієнтів, аби бути готовим повертати гроші.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Перші два місяці Великої війни обсяги вкладів в системі monobank зростали, а не зменшувалися, як очікувалося. Це допомогло банку уникнути кризи ліквідності та вистояти.
Зауважимо, що зараз банкір впевнений в стійкості monobank і заявляє, що не готовий продати його навіть за мільярд доларів. Але справжня ціна може бути встановлена лише після війни.