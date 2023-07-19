Допомогли вистояти. Гороховсього здивувала поведінка клієнтів monobank в перші місяці війни

В кризові періоди рішення клієнтів забрати свої гроші з банків — нормальне і природнє. Після початку повномасштабної війни більшість клієнтів monobank цього не зробили, хоча саме цього очікував і до цього оперативно підготувався банк.

Про це розповів співзасновник monobank Олег Гороховський в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

Він зауважив, що типова поведінка клієнтів стала однією з основних причин банкрутства Signature Bank та Silicon Valley Bank.

Адже банки не змогли швидко видати всі вклади клієнтів. Щоб уникнути такої ситуації monobank в перші місяці повномасштабного вторгнення знизив кредитні ліміти клієнтів, аби бути готовим повертати гроші.

"Ми турбувалися, що не зможемо виконати наші обов'язки перед вкладниками. Зобов'язання перед вкладниками набагато важливіші прибутку… В кризовий період важлива підтримка регулятора. Український дуже ефективно спрацював, тому що НБУ у перший день надав усім банкам рефінансування. Проте воно нам не знадобилось, тому що клієнти повели себе дуже непередбачувано. Вони зрозуміли, що безпечніше тримати гроші на рахунках, ніж переміщати". Олег Гороховський Співзасновник monobank

Перші два місяці Великої війни обсяги вкладів в системі monobank зростали, а не зменшувалися, як очікувалося. Це допомогло банку уникнути кризи ліквідності та вистояти.

Зауважимо, що зараз банкір впевнений в стійкості monobank і заявляє, що не готовий продати його навіть за мільярд доларів. Але справжня ціна може бути встановлена лише після війни.