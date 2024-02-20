Приватбанк знизив удвічі вартість переказів на закордонні картки до кінця квітня

Щоб підтримати українців, які через війну зараз живуть в інших країнах чи допомагають рідним та друзям за кордоном, державний Приватбанк оголосив про зниження вартості міжнародних карткових переказів.

Про це повідомила пресслужба фінустанови

Зазначається, що з 20 лютого до 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з карток Приватбанку на закордонні картки по всьому світу знижено удвічі до 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб версію Приват24 в меню «Переказ на картку».

Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.

Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки Приватбанку в доларах США або євро.

У фінустанові нагадали, що відкрити цифрову валютну картку завжди можна дистанційно у Приват24, та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку.

Нагадаємо, клієнти Приватбанку зможуть отримати переказ із Польщі як у гривні на власний рахунок чи картку, так і в польських злотих на валютний рахунок (PLN).

Також клієнти ПриватБанку матимуть змогу безкоштовно отримати картку "Новою Поштою" до кінця квітня 2024 року.