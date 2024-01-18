Отсутствие РРО: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 млн грн

После возвращения штрафов за отсутствие РРО за последние три месяца прошлого года налоговая выявила 9100 нарушений и оштрафовала бизнес на 136,1 млн грн. Больше всего нарушений зафиксировали в сфере торговли – 5173.

Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что львиная доля штрафов, а именно 107,4 млн. грн., связаны с неприменением РРО/ПРРО при проведении расчетной операции и выдачей несоответствующих расчетных документов.

Кроме того, бизнес штрафовали за неиспользование режима программирования с указанием кода товарной подкатегории (14,9 млн грн), нарушение порядка учета товарных запасов (13,6 млн) и отсутствие фискальных чеков (0,1 млн), другие нарушения (0, 1 млн грн).

Сфера торговли получила штрафы на 75 млн грн

Больше нарушений налоговая выявила у субъектов хозяйствования из сферы торговли – 5173. Сумма штрафов составила 74,8 млн грн.

Больше всего штрафовали – на 55,5 млн грн – за неприменение РРО/ПРРО и выдачу несоответствующих расчетных документов.

Среди заведений из сферы торговли супермаркеты получили штрафы на 18,5 млн грн, АЗС/АГЗС – 16,9 млн грн, магазины бытовой техники – 8,3 млн грн, аптеки – 208 000 грн, бизнес в сфере интернет-торговли – 170 000 грн.

В сфере услуг налоговая выявила 134 нарушения, а штрафы составили 30,6 млн грн:

рестораны – 13,1 млн грн,

обменники – 88 000 грн,

туризм, сфера развлечений – 87 000 грн,

автоперевозки – 30 000 грн.

Количество РРО/ПРРО в Украине растет

Количество зарегистрированных бизнесом кассовых аппаратов, по данным налоговой, в октябре составило 824 400, и за три месяца увеличилось до 851 200. На начало года показатель был чуть менее 650 000, поэтому за прошлый год количество РРО/ПРРО в Украине выросло на 200 000 .

Общая сумма выручки, проведенной через РРО, также увеличилась. В январе 2023 года это было 234,8 млрд грн, в сентябре (перед возвращением штрафов) – 291,8 млрд грн, а в декабре – 346,5 млрд грн.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакриза Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.

Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

Поэтому с 1 октября бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).

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