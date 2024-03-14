Кого налоговики проверяют в первую очередь относительно применения РРО: инсайд от Гетманцева

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, к кому именно налоговики едут в первую очередь, когда определяют, кого проверять по соблюдению закона о применении РРО.

Об этом депутат написал в Телеграмме.

По его словам, критерии определения потенциально рисковых плательщиков такие:

1. Незначительные выручки предприятия.

Сумма выручки за месяц не превышает 20 тыс. грн для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли;

не менее 40,0 тыс. грн в месяц в крупных городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и т.д. больше чем в два раза).

2. Субъекты хозяйствования, зарегистрировавшие РРО/ПРРО, декларируют нулевые выручки, а также например по большинству операций, проведенных через РРО/ПРРО, была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%);

3. Имеют риски в оформлении наемных работников. Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте.

Количество РРО/ПРРО в Украине растет

Количество зарегистрированных бизнесом кассовых аппаратов, по данным налоговой, в октябре составило 824 400, и за три месяца увеличилось до 851 200. На начало года показатель был чуть менее 650 000, поэтому за прошлый год количество РРО/ПРРО в Украине выросло на 200 000 .

Общая сумма выручки, проведенной через РРО, также увеличилась. В январе 2023 года это было 234,8 млрд грн, в сентябре (перед возвращением штрафов) – 291,8 млрд грн, а в декабре – 346,5 млрд грн.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.

Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

Поэтому с 1 октября бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).

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