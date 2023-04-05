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- IT и Телеком
- Дата публикации
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6 украинских стартапов поедут на технологическую конференцию в Бразилию
Web Summit Rio, который состоится с 1 по 4 мая 2023 г. в Рио-де-Жанейро, присоединится к перечню международных мероприятий, организованных Web Summit, и выйдет на мировую арену вместе с Web Summit в Лиссабоне, Collision в Торонто и RISE в Гонконге.
Меры Web Summit собирают партнеров со всемирно известными именами, среди которых Microsoft, Siemens и Lenovo, а также Google, Apple и Airbnb среди многих других, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Украинская делегация едет исследовать перспективный рынок Латинской Америки, питать свои проекты, искать партнерства и инвестиции.
В состав украинской делегации войдут проекты, которые:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- находятся на этапе Seed или Series A;
- имеют traction, клиентов и привлеченных инвестиций;
- зарегистрированы и ведут свою деятельность в Украине;
- готовы продемонстрировать свой продукт и/или портфолио;
- имеют как минимум два клиента с рынка Латинской Америки и четкие планы выхода на этот рынок;
- готовы покрыть расходы по проезду к месту конференции и проживания во время ее проведения.
6 компаний, по результатам индивидуальных собеседований, будут приглашены принять участие в Web Summit Rio. Ожидается, что Web Summit 2023 соберет около 500 инвесторов, 750 стартапов и 15 000 посетителей.
В 2022 году украинские стартапы получили более 6 млрд долларов дохода. Это на $542 млн больше, чем в 2021 году. Такие данные обнародовал Google в рамках программы Google for Startups Ukraine Support Fund.
В прошлом году Google вдвое увеличила финансирование украинских компаний в рамках фонда поддержки стартапов в Украине. Те стартапы, которые в течение 2022 года были одобрены фондом, получили 10 млн. долларов финансирования во время войны и дополнительно смогли нанять 216 сотрудников.