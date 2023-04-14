Росія нарощує експорт бензину в Африку, щоб замінити ринок ЄС

Росія збільшила експорт бензину майже на 50% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, доставляючи вантажі безпосередньо в Африку після того, як Європейський Союз 5 лютого заборонив російську продукцію.

РФ активізувала поставки моторного палива до таких африканських країн, як Нігерія, Туніс і Лівія, пише Reuters.

Гранична ціна на російський бензин і газойль у 100 доларів за барель, введена країнами Великої семи, ЄС і Австралією, змусила Москву шукати нові ринки. Раніше вона щорічно експортувала до Європи близько 2,5 мільйонів тонн (60 000 барелів на день) бензину.

"Європа втрачає частину ринку на користь Росії щодо експорту бензину до Нігерії", — повідомляють аналітикіи консалтингової компанії FGE.

Обмеження ціни на бензин більш ніж удвічі перевищує обмеження, встановлене на нафту, що робить російським продавцям більш вигідним змішувати нафту з бензином, зазначає FGE, і продавати за 100 доларів за барель, а не лише за 45 доларів.

Окрім цього, у квітні Росія різко збільшить експорт дизпалива до Бразилії. Імпорт Бразилією дешевшого дизельного палива з РФ різко зріс в квітні, і складає 53% від загального обсягу дизельного палива, що поставляється в країну, порівняно з 0,2%, які поставлялися рік тому.

Також цього року РФ вперше почала експорт палива до Ірану залізницею після того, як традиційні покупці уникали торгівлі з Москвою.

Росія та Іран, які перебувають під санкціями Заходу, налагоджують тісніші стосунки, щоб підтримати свої економіки та підірвати санкції Заходу, які і Москва, і Тегеран вважають невиправданими.