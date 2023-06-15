Африканские лидеры посетят Украину и Россию с "мирной миссией": что предложат

Группа лидеров некоторых стран Африки прибудет в Украину 16 июня. После запланированных встреч они отправятся в РФ. Делегация привезет с собой от имени африканских стран предложения по завершению войны.

Об этом сообщили пресс-служба президента президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса и агентство Reuters.

По информации СМИ, Рамафоса вместе с президентом Сенегала Маки Солом возглавляют делегацию, в состав которой входят лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта. По предварительной информации, все представители делегации встретятся сначала с Владимиром Зеленским, а затем с российским лидером Владимиром Путиным.

Африканские лидеры сформировали документ, содержащий предложения для достижения мира. В частности, страны Африки хотят предложить Украине и России:

отвод русских войск;

вывод ядерного оружия из Беларуси;

приостановка ордера Международного уголовного суда на арест Путина;

ослабление санкций против РФ и т.д.

"Конфликт, а также санкции, наложенные на Россию основными торговыми партнерами (Африканского) континента, оказали негативное влияние на экономику и средства к существованию африканских стран", - говорится в сообщении.

Там также утверждается, что "соглашение о прекращении боевых действий должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом".