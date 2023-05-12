"Перешел черту". В ЮАР заявили, что посол США извинился после заявления о поставках оружия в Россию

Посол США в Южной Африке Рубен Бриджити признал, что "перешел черту", заявив, что та поставляла оружие России. Об этом сообщило Министерство иностранных дел ЮАР.

Дипведомство вызвало посла США на встречу после этого заявления. Как отметили в МИДе, дипломат безоговорочно извинился перед правительством и народом Южной Африки.

Sky News пишет, что это произошло после того, как представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал эти сообщения "серьезной проблемой".

По его словам, США последовательно и решительно призвали страны не оказывать никакой поддержки войне России против Украины.

"Мы не верим, что кто-то должен облегчать Путину убийство невинных украинских людей, и точка", - высказался Кирби.

Напомним, посол США в ЮАР Рубен Бриджити заявил, что в декабре 2022 года Штаты зафиксировали стоянку грузового корабля на южноафриканской военно-морской базе Саймонстаун. На него было загружено оружие и боеприпасы, а затем судно отправилось в Россию.

Реагируя на эти слова, администрация президента Южной Африки указала, что обвинения касательно целей рейса российского судна начались после того, как оно пришвартовалось в ЮАР. Однако до сих пор не было предоставлено никаких доказательств в поддержку соответствующих утверждений.