Никаких доказательств. В ЮАР отреагировали на заявление посла США о поставках оружия России

Слова посла США в Южно-Африканской Республике относительно того, что последняя поставляла оружие России, подрывают дух сотрудничества и партнерства между Штатами и ЮАР. Об этом заявила администрация президента Южной Африки.

Там отметили, что обвинения касательно целей рейса российского судна Lady R начались после того, как оно пришвартовалось в ЮАР. На сегодняшний день не было предоставлено никаких доказательств в поддержку соответствующих утверждений.

Однако правительство страны обязалось начать независимое расследование под руководством судьи в отставке.

"В ходе недавних встреч между южноафриканской делегацией и официальными лицами США обсуждался вопрос Lady R и была достигнута договоренность о том, что расследование будет продолжено, а разведывательные службы США предоставят доказательства, которыми они владеют. Поэтому вызывает разочарование то, что посол США занял контрпродуктивную позицию", – добавили у президента Южной Африки.

Напомним, посол США в ЮАР Рубен Бриджити заявил, что в декабре 2022 года Штаты зафиксировали стоянку грузового корабля на южноафриканской военно-морской базе Саймонстаун. На него было загружено оружие и боеприпасы, а затем судно отправилось в Россию. Сама же ЮАР говорит о нейтралитете касательно вторжения РФ в Украину.