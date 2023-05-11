Жодних доказів. У ПАР відреагували на заяву посла США щодо постачання зброї Росії

Слова посла США у Південно-Африканській Республіці щодо того, що остання постачала зброю Росії, підривають дух співпраці та партнерства між Штатами та ПАР. Про це заявила адміністрація президента Південної Африки.

Там зазначили, що звинувачення щодо мети рейсу російського судна Lady R розпочалися після того, як воно пришвартувалося в ПАР. На сьогодні не було надано жодних доказів на підтримку відповідних тверджень.

Однак уряд країни зобов’язався розпочати незалежне розслідування під керівництвом судді у відставці.

"Під час нещодавніх зустрічей між південноафриканською делегацією та офіційними особами США обговорювалося питання Lady R і було досягнуто домовленості про те, що розслідування буде продовжено, а розвідувальні служби США нададуть докази, якими вони володіють. Тому викликає розчарування те, що посол США зайняв контрпродуктивну публічну позицію", – додали у президента Південної Африки.

Нагадаємо, посол США в ПАР Рубен Бріджіті заявив, що в грудні 2022 року Штати зафіксували стоянку вантажного корабля на південноафриканській військово-морській базі Саймонстаун. На нього було завантажено зброю й боєприпаси, а потім судно вирушило в Росію. Сама ж ПАР говорить про нейтралітет щодо вторгнення РФ в Україну.