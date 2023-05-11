Посол США звинуватив ПАР у постачанні зброї та боєприпасів у Росію

Сполучені Штати впевнені, що Південно-Африканська Республіка постачала зброю армії РФ попри заяви про нейтральну позицію щодо вторгнення росіян в Україну. Про це заявив посол США в ПАР Рубен Бріджіті, передає News24.

Він зазначив, що в грудні 2022 року Штати зафіксували стоянку вантажного корабля на південноафриканській військово-морській базі Саймонстаун. На нього було завантажено зброю й боєприпаси, а потім судно вирушило в Росію.

Стосовно того, наскількі ці дані американської розвідки точні, Бріджіті сказав, що готовий поставити на це своє життя.

За словами дипломата, влада США серйозно поставилася до питання й не вважає проблему вирішеною.

Як пише The Guardian, президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що уряд вивчає повідомлення про постачання зброї в Росію.

"Це питання розглядається, і з часом ми зможемо про це говорити", — сказав Рамафоса.