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Посол США обвинил ЮАР в поставке оружия и боеприпасов в Россию
Соедененные Штаты уверены, что Южно-Африканская Республика поставляла оружие армии РФ, несмотря на заявления о нейтральной позиции касательно вторжения россиян в Украину. Об этом заявил посол США в ЮАР Рубен Бриджити, передает News24.
Он отметил, что в декабре 2022 года Штаты зафиксировали стоянку грузового корабля на южноафриканской военно-морской базе Саймонстаун. На него было загружено оружие и боеприпасы, а затем судно отправилось в Россию.
Относительно того, насколько эти данные американской разведки верны, Бриджити сказал, что готов поставить на это свою жизнь.
По словам дипломата, власти США серьезно отнеслись к вопросу и не считают проблему решенной.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как пишет The Guardian, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правительство изучает сообщение о поставках оружия в Россию.
"Этот вопрос рассматривается, и со временем мы сможем об этом говорить", - сказал Рамафоса.