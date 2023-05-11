Посол США обвинил ЮАР в поставке оружия и боеприпасов в Россию

Соедененные Штаты уверены, что Южно-Африканская Республика поставляла оружие армии РФ, несмотря на заявления о нейтральной позиции касательно вторжения россиян в Украину. Об этом заявил посол США в ЮАР Рубен Бриджити, передает News24.

Он отметил, что в декабре 2022 года Штаты зафиксировали стоянку грузового корабля на южноафриканской военно-морской базе Саймонстаун. На него было загружено оружие и боеприпасы, а затем судно отправилось в Россию.

Относительно того, насколько эти данные американской разведки верны, Бриджити сказал, что готов поставить на это свою жизнь.

По словам дипломата, власти США серьезно отнеслись к вопросу и не считают проблему решенной.

Как пишет The Guardian, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правительство изучает сообщение о поставках оружия в Россию.

"Этот вопрос рассматривается, и со временем мы сможем об этом говорить", - сказал Рамафоса.