"Переступив межу". У ПАР заявили, що посол США вибачився після заяви про постачання зброї в Росію

Посол США в Південній Африці Рубен Бріджіті визнав, що "переступив межу", заявивши, що та постачала зброю Росії. Про це повідомило Міністерство закордонних справ ПАР.

Дипвідомство викликало посла США на зустріч після цієї заяви. Як зазначили в МЗС, дипломат беззастережно вибачився перед урядом і народом Південної Африки.

Sky News пише, що це сталося після того, як речник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі назвав ці повідомлення "серйозною проблемою".

За його словами, США послідовно і рішуче закликали країни не надавати жодної підтримки війні Росії проти України.

"Ми не віримо, що хтось повинен полегшувати пану Путіну вбивство невинних українських людей, і крапка", – висловився Кірбі.

Нагадаємо, посол США в ПАР Рубен Бріджіті заявив, що в грудні 2022 року Штати зафіксували стоянку вантажного корабля на південноафриканській військово-морській базі Саймонстаун. На нього було завантажено зброю й боєприпаси, а потім судно вирушило в Росію.

Реагуючи на ці слова, адміністрація президента Південної Африки вказала, що звинувачення щодо мети рейсу російського судна розпочалися після того, як воно пришвартувалося в ПАР. Однак досі не було надано жодних доказів на підтримку відповідних тверджень.