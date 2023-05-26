Украина откроет посольство в Мозамбике

В рамках решения углубить связи Киева с Мозамбиком (как и с другими странами Африки) Украина сделает первый шаг – откроет посольство в стране.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он достиг соответствующих договоренностей по результатам встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси. Украинское посольство начнет работать в Мапуту.

"Большая честь быть принятым президентом Мозамбика Филипе Ньюси. Спасибо за его солидарность с украинским народом. Мы договорились работать над активизацией двусторонних отношений на основе взаимного уважения и интересов", - написал Кулеба.

Напомним, 22 мая глава МИД Украины начал второе турне по странам Африки. Первоначально состоялся первый двусторонний визит главы МИД в Марокко с момента установления дипломатических отношений между странами.

Улучшение уровня дипломатических связей со странами на всех континентах — одна из приоритетных задач украинских дипломатов на 2023 год. Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что определили десять государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке.