Миротворческая миссия. Шесть африканских президентов планируют прибыть в Украину и РФ в июне

Делегация из лидеров шести африканских стран собирается провести переговоры с Украиной и РФ, чтобы "инициировать мирный процесс". Это, вероятно, произойдет в июне, сообщил посредник в переговорах Жан-Ив Оливье в интервью Associated Press.

По его словам, в визитах, которые характеризуются как миротворческая миссия, примут участие лидеры ЮАР, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии – они посетят и Украину, и РФ.

Стороны хотят затронуть вопросы, которые касаются, в частности:

облегчения пропуска большего количества грузов с зерном из Украины;

получения Россией денег за экспорт удобрений, в которых крайне нуждается Африка;

возможности обмена большим количеством пленных.

"Нет гарантий, что мы добьемся успеха, но сейчас Россия и Украина утвердили… делегацию, которая приедет специально в их страны, чтобы поговорить о мире", – сказал Оливье.

Отмечается, что ключевой отправной точкой для Африки являются зерно и удобрения. Лидеры африканских стран хотели бы, чтобы зерновое соглашение было продлено. Но также нужно обсудить, как облегчить получение и оплату российских удобрений. Они не подпадают под международные санкции, но США и некоторые западные страны наложили ограничения на российские грузовые судна. Доступ РФ к глобальной системе финансовых операций SWIFT также был ограничен, поэтому африканским странам трудно заказывать и оплачивать важные для них удобрения.

Напомним, первым о планах шести африканских лидеров посетить Украину и Россию недавно заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он сказал, что политики хотят сделать это, как только будет возможно, чтобы помочь найти решение войны.

Позже он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого проинформировал о намерении посетить страну в составе миссии. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, глава Украины приветствовал такую инициативу.