Миротворча місія. Шестеро африканських президентів планують прибути в Україну і РФ у червні

Делегація з лідерів шістьох африканських країн збирається провести переговори з Україною та РФ, щоб "ініціювати мирний процес". Це, ймовірно, відбудеться у червні, повідомив посередник у перемовинах Жан-Ів Олів'є в інтервʼю Associated Press.

За його словами, у візитах, які характеризуються як миротворча місія, візьмуть участь лідери ПАР, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії – вони відвідають і Україну, і РФ.

Сторони хочуть порушити питання, які стосуються, зокрема:

полегшення пропуску більшої кількості вантажів із зерном із України;

отримання Росією грошей за експорт добрив, яких вкрай потребує Африка;

можливості обміну більшою кількістю полонених.

"Немає гарантій, що ми досягнемо успіху, але наразі Росія і Україна затвердили… делегацію, яка приїде спеціально до їхніх країн, щоб поговорити про мир", – сказав Олів'є.

Зазначається, що ключовою відправною точкою для Африки є зерно та добрива. Лідери африканських країн хотіли б, щоб зернова угода була продовжена. Але також потрібно обговорити, як полегшити отримання і оплату російських добрив. Вони не підпадають під міжнародні санкції, але США та деякі західні країни наклали обмеження на російські вантажні судна. Доступ РФ до глобальної системи фінансових операцій SWIFT також був обмежений, через що африканським країнам важко замовляти та оплачувати важливі для них добрива.

Нагадаємо, першим про плани шістьох африканських лідерів відвідати Україну та Росію нещодавно заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса. Він сказав, що політики хочуть зробити це як тільки буде можливо, щоб допомогти знайти вирішення війни.

Пізніше він провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої поінформував про намір відвідати країну у складі місії. За словами прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова, очільник України привітав таку ініціативу.