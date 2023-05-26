Україна відкриє посольство у Мозамбіку

В рамках рішення поглибити зв'язки Києва з Мозамбіком Україна зробить перший крок — відкриє посольство в країні.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він досяг відповідних домовленостей за результатами зустрічі з президентом Мозамбіку Філіпе Ньюсі. Українське посольство почне працюваті в Мапуті.

"Велика честь бути прийнятим президентом Мозамбіку Філіпе Ньюсі. Вдячний за його солідарність з українським народом. Ми домовилися працювати над активізацією двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів", - написав Кулеба.

Нагадаємо, 22 травня голова МЗС України розпочав друге турне країнами Африки. Спочатку відбувся перший двосторонній візит очільника МЗС у Марокко з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Покращення рівня дипломатичних зв'язків, з країнами на всіх континентах, — одне з пріоритетних завдань українських дипломатів на 2023 рік. Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що визначили десять держав, де будуть відкриті нові посольства.