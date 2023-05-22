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Кулеба розпочав друге турне країнами Африки для просування "формули миру" Зеленського

Дмитро Кулеба. Фото: МЗС
Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Візитом до Марокко міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав друге турне країнами Африки.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Як зазначається, це перший двосторонній візит очільника МЗС у Марокко з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Перше в історії турне африканськими країнами відбулося у жовтні 2022 року. Тоді географія турне обмежувалася  країнами Субсахарської Африки, а нині вона розшириться на держави у всіх частинах континенту — від півночі до півдня.

Згідно з повідомленням, турне має три ключові завдання:

  • залучити якомога більше африканських країн до втілення "формули миру" президента Володимира Зеленського;
  •  заручитися підтримкою безперебійного експорту українських зернових в межах Чорноморської зернової ініціативи та програми президента "Зерно з України";
  •  створити нові можливості для українського бізнесу.

"За лідерства президента Зеленського курс на відкриття нових горизонтів став основоположним для нашої дипломатії. Глава держави особисто працює по максимуму з країнами Африки, Азії, Латинської Америки", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

  • Радіаційна та ядерна безпека.
  • Продовольча безпека. 
  • Енергетична безпека. 
  • Звільнення всіх полонених і депортованих.
  • Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  • Відшкодування збитків. 
  • Негайний захист природи.
  • Недопущення ескалації. 
  • Фіксація закінчення війни.

Тоді Зеленський наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Він додав, що словам Росії довіряти неможливо.

Автор:
Ніна Комащенко