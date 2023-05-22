Кулеба розпочав друге турне країнами Африки для просування "формули миру" Зеленського

Візитом до Марокко міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав друге турне країнами Африки.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Як зазначається, це перший двосторонній візит очільника МЗС у Марокко з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Перше в історії турне африканськими країнами відбулося у жовтні 2022 року. Тоді географія турне обмежувалася країнами Субсахарської Африки, а нині вона розшириться на держави у всіх частинах континенту — від півночі до півдня.

Згідно з повідомленням, турне має три ключові завдання:

залучити якомога більше африканських країн до втілення "формули миру" президента Володимира Зеленського;

заручитися підтримкою безперебійного експорту українських зернових в межах Чорноморської зернової ініціативи та програми президента "Зерно з України";

створити нові можливості для українського бізнесу.

"За лідерства президента Зеленського курс на відкриття нових горизонтів став основоположним для нашої дипломатії. Глава держави особисто працює по максимуму з країнами Африки, Азії, Латинської Америки", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Відшкодування збитків.

Негайний захист природи.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Тоді Зеленський наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Він додав, що словам Росії довіряти неможливо.